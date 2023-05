Elisabetta Gregoraci con la sorella Marzia: come gemelle coi look coordinati a fantasia Quando sono insieme, spesso le sorelle Gregoraci amano vestirsi coordinato. Stavolta hanno puntato su due capi a fantasia su base scura.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci e sua sorella Marzia sono da sempre molto legate, inseparabili. Cercano di trascorrere insieme più tempo possibile: d'estate è d'obbligo qualche giorno di vacanza e l'una non può non esserci al compleanno dell'altra. Hanno vite molto diverse, ciascuna ha scelto la propria strada: mentre l'una fa la showgirl, l'altra non ha nulla a che fare con l'ambiente televisivo e il mondo dello spettacolo. Classe 1982, Marzia Gregoraci vive a Soverato col marito Antonio Scaramuzzino e i due figli, Gabriel e Ginevra. Le due sorelle si somigliano come due gocce d'acqua e avendo anche uno stile simile nel vestire, a volte sembrano proprio gemelle.

Elisabetta e Marzia, le sorelle Gregoraci come gemelle

Sarà per i capelli, che entrambe portano lunghi e di colore scuro, sarà per i lineamenti e la corporatura, ma le sorelle Gregoraci sembrano due gemelle. Ad accentuare ancora di più questa percezione c'è il loro modo di vestire, che segue uno stile simile: entrambe prediligono look femminili, glamour e colorati. Innegabile è la passione per il lusso che hanno in comune: amano sfoggiare accessori griffati per completare i loro outfit curatissimi in ogni dettaglio.

Quando sono insieme non è insolito vederle in coordinato: il matchy matchy diventa come un simbolo del loro legame affettivo, che si palesa sotto forma di abbinamenti di colore o di capi d'abbigliamento. È questo il caso dell'ultima foto con divisa sui social, con fan e follower, dalla showgirl. Nello scatto Elisabetta Gregoraci e Marzia Gregoraci indossano look simili, a base nera con stampe colorate. Quello di Elisabetta Gregoraci è un abito midi di Isabel Marant con maniche lunghe, colletto leggermente rialzato, gonna plissettata e polsini rinforzati. Quella di Marzia sembrerebbe una camicia, portata sbottonata sul davanti, in fantasia paisley. I loro sorrisi smaglianti raccontano perfettamente la gioia di trovarsi insieme.