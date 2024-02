Elisabetta Gregoraci festeggia San Valentino coi cuori sulla maxi scollatura Look a tema per Elisabetta Gregoraci nella puntata speciale di Mad in Italy, quella dedicata a San Valentino. Non potevano mancare i cuori nell’outfit. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Mad in Italy è la nuova avventura televisiva di Elisabetta Gregoraci. Il programma va in onda in prima serata su Rai 2 e vede la showgirl sul palco assieme a Gigi e Ross. Lo show intrattiene il pubblico con musica, sketch, imitazioni, monologhi, in compagnia di un'orchestra e tanti comici. Insomma, il divertimento è assicurato. Dopo il successo delle prime puntate, ne è andata in onda una speciale, nella serata di martedì 13 febbraio, interamente dedicata a San Valentino. La showgirl ha scelto un look a tema.

Elisabetta Gregoraci torna in tv

Questa estate Elisabetta Gregoraci ha fatto compagnia agli italiani spostandosi in Puglia tra una tappa e l'altra di Battiti Live, la serie di concerti che l'ha tenuta impegnata per tutta l'estate. Dopo alcuni mesi di stop in tv, in cui ha portato avanti altri progetti nel settore fashion (l'abbiamo vista spesso su set fotografici alle prese con degli shooting) la showgirl è tornata alla conduzione di un nuovo show comico.

Per questa avventura ha scelto come sempre una serie di look sexy e femminili. Lo stile della 44enne (festeggiati proprio pochi giorni fa) è sempre da diva, con predilezione per dettagli cut out, maxi scollature, spacchi vertiginosi. Per il debutto ha puntato su un abito midi rosa cipria, poi è stata la volta di un mini abito strapless, infine di un abitino semitrasparente con dettaglio di paillettes.

Il nuovo look della showgirl

Nella puntata speciale di San Valentino, Elisabetta Gregoraci ha optato per un abito midi in una fresca nuance color lampone, un colore perfetto sulla sua pelle abbronzata. Il vestito strapless è una creazione di Marianna Senchina, brand nato nel 2015 delle sorelle Marianna e Natalia, caratterizzato da capi che hanno come elementi distintivi le stampe, i pois, i volant, i fiocchi, proprio per sottolineare un'idea di femminilità che coniuga romanticismo, divertimento, innocenza, sicurezza.

Il vestito di Elisabetta Gregoraci ha la silhouette a sirena e corsetto con dettagli gioiello sul décolleté, proprio all'altezza del seno, dove spiccano delle applicazioni scintillanti a forma di cuori. Costa 1503 euro e lo ha abbinato a un paio di pump color argento interamente tempestate di glitter. Immancabili i suoi amati braccialetti, accessori da cui non si separa mai.