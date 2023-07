Elisabetta Gregoraci chiude Battiti Live con l’abito scintillante che lascia la schiena nuda Ultimo appuntamento con Batitti Live: Elisabetta Gregoraci ha chiuso questa edizione a Gallipoli, con un sexy look all’insegna di trasparenze e glitter.

A cura di Giusy Dente

Domenica 9 luglio si è conclusa a Gallipoli l'edizione 2023 del Radio Norba Cornetto Battiti Live. Anche questa edizione ha visto al timone Elisabetta Gregoraci (con Alan Palmieri e Mariasole Pollio), impegnata da diversi anni con questo appuntamento: è una presenza fissa sul palco dello show, che ogni estate accoglie le esibizioni dei grandi protagonisti della musica italiana. Gli appuntamenti stanno andando attualmente in onda il martedì sera su Italia 1, in differita. Il gran finale di Gallipoli del 9 luglio verrà trasmesso l'8 agosto.

I look di Elisabetta Gregoraci sul palco

Anche quest'anno, Elisabetta Gregoraci ha curato nei minimi dettagli i look sul palco di Batitti Live, scegliendo creazioni audaci e sensuali, confermando la sua predilezione per maxi scollature, spacchi, trasparenze. Per il debutto ha scelto l'intramontabile total black, un abito cut-out che rivela l'underboob. Poi è stata la volta di un outfit diverso, coloratissimo: messo da parte il nero ha puntato sul verde fluo. Nella tappa di Bari ha sfoggiato un look total white, riproposto anche a Gallipoli, per il gran finale.

Elisabetta Gregoraci chiude Battiti Live

Per l'ultimo appuntamento dello show, si sono esibiti tantissimi artisti: in scaletta Luigi Strangis, Tananai, Fred De Palma, Ana Mena, Baby K, Fedez, Annalisa e molti altri. Per il gran finale di Gallipoli, Elisabetta Gregoraci ha puntato nuovamente sul colore estivo per eccellenza: il bianco.

La conduttrice ha puntato su un abito con scollo morbido a V e spacco posteriore, aderentissimo e con schiena completamente nuda, ricoperto di glitter iridescenti luminosissimi. Ha completato il look con sandali color argento dal tacco a spillo vertiginoso. Dopo aver sperimentato le onde da sirena, è tornata ai capelli lisci.