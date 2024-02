Elisabetta Gregoraci brilla a Mad in Italy: i suoi stivali di cristalli costano quasi 7mila euro Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Mad in Italy e sul palco Elisabetta Gregoraci ha letteralmente brillato: ecco quanto costano i suoi stivali di cristalli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è tornata in tv, lo ha fatto per dare il via a una nuova esperienza in prima serata su Rai 2: a partire dalla fine di gennaio è diventata la presentatrice di Mad in Italy, un inedito show comico in cui viene affiancata da Gigi e Ross. Il programma va in diretta da Napoli ed è per questo che da qualche settimana a questa parte la showgirl si lascia immortalare spesso sullo sfondo del Castel dell'Ovo, da quando ha festeggiato il suo compleanno in versione casual a quando ha seguito il trend del cappotto cammello. Ieri i fan hanno potuto ammirarla ancora una volta sul piccolo schermo: in quanti sanno quanto costano i suoi stivali scintillanti?

Il look di Elisabetta Gregoraci a Mad in Italy

Fin dalla prima puntata di Mad in Italy Elisabetta Gregoraci non ha mai rinunciato al glamour, anzi, ha spaziato tra abiti cut-out color cipria e minidress fascianti e dai dettagli trasparenti, dando così prova di voler mettere in risalto la sua innata sensualità. Ieri sera lo ha fatto ancora ma dicendo addio al total pink. Ha puntato sul grigio perla con un vestito chemisier in seta, un modello corto e con le maniche tempestate di esuberanti piume in tinta. Ha tenuto il colletto abbottonato all'altezza del collo ma ha lasciato aperti i bottoncini sul seno, così da dare vita a una scollatura maxi dall'animo iper femminile.

Elisabetta Gregoraci con gli stivali Le Silla

I cuissardes di cristalli di Elisabetta Gregoraci

Ad aggiungere un tocco davvero prezioso al look da palcoscenico di Elisabetta Gregoraci sono stati gli stivali: un paio di cuissardes alti fino alla coscia completamente ricoperti di cristalli argentati. Si tratta del modello Uma firmato Le Silla, una calzatura dal fascino magnetico realizzata artigianalmente, contraddistinta da tacco a spillo e plateau.

Stivali Le Silla

Quanto costano questi stivali scintillanti? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 6.760 euro. Capelli legati in un maxi chignon, orecchini pendenti e make-up impeccabile: Elisabetta ha letteralmente brillato nella nuova puntata di Mad in Italy.