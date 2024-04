video suggerito

Belén Rodriguez, è il momento delle parrucche: dalla frangetta al pixie e cut, tutti i cambi look La presentatrice ha sfoggiato un nuovo hair look, lasciando a bocca aperta i fan. Tutte le volte che ha voluto osare con i suoi capelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

A Belén Rodriguez piace cambiare look, ma nulla di definitivo. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la ritraggono con caschetto e frangia. Avrà dato un taglio a suoi lunghi capelli? Non esattamente, dalle sue storie sembra che la sua chioma non sia stata accorciata e quindi nelle immagini condivise con i suoi follower indossava una parrucca. Già qualche settimana fa aveva mostrato il momento in cui le stavano acconciando i capelli esattamente di quella lunghezza per uno shooting, probabilmente lo stesso di cui ha pubblicate le foto. Svelando nelle sue storie il taglio ha scritto: "cut cut" (taglia taglia), facendo credere ai suoi fan di aver davvero cambiato look.

Quando Belén Rodriguez ha tagliato i capelli

La show girl di origini argentine ama sperimentare nuovi tagli senza poi dover aspettare che i capelli ricrescano. Pochi giorni fa aveva pubblicato delle foto in cui sfoggiava un moderno pixie cut, perfetto per la Primavera. Corto e spigoloso è uno dei tagli di tendenza del momento, e anche per il colore ha voluto sceglierne uno alla moda: il glossy espresso, una tonalità di castano così caldo e pieno che ricorda la nuances del caffé espresso o americano. È stata tutta un'illusione, Belén Rodriguez è troppo affezionata ai suoi lunghi capelli mossi per accorciarli così tanto, ma stava davvero molto bene.

Lo shooting con il caschetto

Anche il caschetto le dona particolarmente, come dimostrano le immagini pubblicate. Incorniciandole il volto ed enfatizzandole i lineamenti, un taglio così corto è perfetto per il suo viso. Gli scatti la immortalavano seduta su un prato, con un look beige. La maglia era caratterizzata da una trama a rete e la gonna da due spacchi laterali. Il tutto era unito da una cintura a catena dorata, abbinata alle scarpo platform con tacco e plateau.