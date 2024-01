Belén Rodriguez torna in Italia: Santiago indossa il panama, Luna Marì adorabile col completo crochet Belén Rodriguez è tornata in Italia dopo il lungo viaggio in Argentina e non ha esitato a mostrare i figli alle prese con il rientro a casa: se da un lato Santiago non ha rinunciato al cappello panama, dall’altro Luna Marì è apparsa adorabile con un completo all’uncinetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La vacanza in Argentina di Belén Rodriguez è terminata: dopo aver trascorso più di due settimane nella sua terra natale con la famiglia al completo, è rientrata in Italia al motto di "Home sweet home". Passeggiate nel centro di Buenos Aires, giornate nei polo club tipici, bagni nella piscina privata che ha fatto costruire nella sua villa e visite alla casa dell'adolescenza: per la conduttrice ricordare i momenti più belli dell'infanzia e dell'adolescenza è stato un vero e proprio toccasana, tanto che ora, dopo il periodo difficile affrontato negli scorsi mesi, è prontissima per riprendere la normale routine lavorativa. Naturalmente a farle compagnia nel viaggio di ritorno sono stati i figli Santiago e Luna Marì, apparsi adorabili sui social.

Il look "vacanziero" di Santiago

Ieri sera Belén Rodriguez è tornata nella sua casa milanese dopo il lungo viaggio in Argentina e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, concentrandosi soprattutto sui due figli apparsi davvero adorabili fianco a fianco. Santiago De Martino oggi ha ripreso la scuola ma fino a ieri era stato immortalato dalla mamma ancora in mood "vacanziero". Su Instagram Belén ha condiviso una sua foto appena sbarcato in aeroporto: è alle prese con una colazione tipicamente italiana e indossa una t-shirt nera a maniche corte. A fare la differenza nel suo look è stato il classico cappello Panama bianco e nero che ha aggiunto un tocco "esotico" alla sua immagine.

Santiago col panama

Il completo in maglia di Luna Marì

La piccola Luna Marì è stata la vera protagonista del viaggio in Argentina e non solo per lo screzio pre-partenza tra la sua mamma e il suo papà, per la piccola è stata la prima volta in Sud America e, tra passeggiate col nonno e bagni in piscina, si è goduta al massimo la vacanza. Ora che è di nuovo a Milano Belén ha conservato i suoi abiti estivi e i suoi costumini ma non per questo le ha fatto rinunciare allo stile.

Luna Marì col completo in maglia

Nelle foto casalinghe la bimba ha sfoggiato un completo crochet super trendy, per la precisione un coordinato total white fatto all'uncinetto con pantaloni e maglioncino abbinati, il tutto completato con un grembiulino rosa. Luna ha poi "giocato" con i tacchi camminando su un paio di mules pink probabilmente "rubate" alla madre, visto che non sono della sua taglia. Insomma, il quadretto di famiglia condiviso da Belén post-Argentina è decisamente adorabile.

Luna Marì dopo il viaggio in Argentina