I fratelli Rodriguez insieme in Argentina: com'erano Belén, Cecilia e Jeremias prima del successo Belén Rodriguez è tornata in Argentina e si è riunita ai fratelli Cecilia e Jeremias. Quale migliore occasione di questa per rispolverare alcuni ricordi dell'adolescenza?

La famiglia Rodriguez ha approfittato delle vacanze di Capodanno per organizzare una reunion in Argentina, per la precisione nell'enorme villa con piscina che possiedono nella provincia di Buenos Aires. L'ultima arrivata è stata Belén che, accompagnata dal fidanzato Elio Lorenzoni e dai figli Santiago e Luna Marì, è stata lieta di respirare ancora una volta l'aria della sua terra natale. Insieme hanno trascorso delle giornate all'insegna del divertimento tra partite di polo, passeggiate in spiaggia e cene a base di prodotti tipici, documentandone i dettagli sui social. In quanti hanno notato le foto dell'adolescenza dei fratelli Rodriguez sparse in giro per la casa?

Belén con Cecilia e Jeremias Rodriguez in Argentina

Tra le prime cose fatte da Belén nel momento in cui è arrivata nella sua casa argentina c'è stato un primo piano su alcuni ricordi del passato, primi tra tutti i vestiti da ballerina che indossava quando era piccola e sognava di diventare una danzatrice. Tra le foto di famiglia appese ai muri, però, ad attirare le attenzioni dei fan sono state soprattutto quelle in cui la conduttrice è apparsa da giovanissima accanto ai fratelli Cecilia e Jeremias. Da sempre i tre condividono un rapporto speciale, basti pensare al fatto che hanno seguito tutti la sorella maggiore in Italia dopo i primi anni di successo e che ancora oggi amano ritrovarsi per delle serate fianco a fianco.

I fratelli Rodriguez da adolescenti

La trasformazione dei fratelli Rodriguez

Com'erano i fratelli Rodriguez da ragazzini? A mostrarlo è stato Belén con alcune foto del passato conservate in Argentina. Nel primo scatto appare in primo piano col fratello Jeremias: lui non aveva neppure un filo di barba sul viso, mentre lei portava i capelli con le sfumature bionde, aveva rinunciato quasi completamente al trucco e vantava la bocca carnosa che ancora oggi la contraddistingue. Nella seconda foto c'è ancora Jeremias ma con Cecilia, entrambi in una versione casual e sbarazzina. Bermuda, camicia di jeans sfumata e sneakers per lui, ballerine nere, shorts a fiori e casacca in denim per lei: sebbene gli anni passino, i fratelli Rodriguez non hanno perso la bellezza e l'innata passione per la moda.