Belén Rodriguez prova a cambiare look dopo le vacanze invernali: "Un po' mi manchi frangia" Belén Rodriguez ha trascorso un sabato sera all'insegna del relax dopo il lungo viaggio in Argentina e ha colto l'occasione per "provare" a cambiare look: ecco come si è mostrata sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è appena rientrata a Milano dopo una lunga vacanza in Argentina. Ha trascorso il Capodanno nella sua terra natale con la famiglia al completo, non esitando a mostrare sui social alcuni dolci ricordi dell'infanzia e la casa in cui viveva quando era adolescente. Ora ha ripreso la normale routine quotidiana ma lo ha fatto con un'energia che le mancava da tempo, visto che negli scorsi mesi ha affrontato uno dei periodi peggiori della sua vita a causa della turbolenta rottura con Stefano De Martino. Se poco dopo essere tornata a casa ha dato spazio ai figli nelle sue Stories, da Santiago col cappello panama a Luna Marì in versione invernale, nelle ultime ore ha pensato a se stessa, rivelando ai fan che sta pensando a un possibile (e drastico) cambio look.

Belén Rodriguez, relax casalingo dopo il viaggio in Argentina

Il sabato sera di Belén Rodriguez è stato all'insegna del relax e il motivo è molto semplice: ha appena portato a termine un lungo tour dell'Argentina che l'ha tenuta impegnatissima negli ultimi venti giorni. Certo, la mattina si è ha passeggiato all'aria aperta sotto il sole milanese, ma in serata si è rintanata in casa per godersi il "meritato" riposo con un tè macha tipicamente argentino. Niente abiti sofisticati, paillettes o scollature, ha preferito lo stile cozy con una tuta con la felpa oversize color biscotto. Sarà perché si è data alle coccole beauty o perché la vacanza le ha permesso di superare definitivamente il momento difficile, ma la cosa certa è che la conduttrice ha provato a cambiare look in modo drastico (anche solo per qualche minuto).

Belén col tè macha argentino

Belén Rodriguez, prove di stile con la frangia

In quanti ricordano Belén Rodriguez con la frangetta? Sebbene in passato in alcuni shooting fotografici abbia sfoggiato il dettaglio in versione "fake", ovvero con delle extension che si applicano sulla parte anteriore della chioma, qualche anno fa ha davvero sorpreso tutti con un taglio netto. Per essere precisi, ha "imitato" la sorella Cecilia con un'adorabile frangia a tendina che ha fatto tendenza. Ora pare che voglia nuovamente stravolgere la sua immagine: al motto di "Frangia un po' mi manchi", ha fatto le prove con una bangs piena e folta, apparendo super glamour in questa versione rinnovata. Nei prossimi giorni farà davvero visita al parrucchiere per rendere definitivo questo colpo di testa?

Belén Rodriguez con la frangia