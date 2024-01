Belen Rodriguez ritrova la serenità tra foto al naturale e scatti con i figli Questo inizio 2024 per Belen Rodriguez è tutto all’insegna della famiglia, tra selfie con i figli e una ritrovata serenità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità, dopo un periodo piuttosto complicato seguito alla rottura con Stefano De Martino. La showgirl è tornata in Italia dopo aver trascorso le vacanze di Natale in Argentina con i genitori e i fratelli. A Milano, tra uno scatto in famiglia e selfie senza filtri, Belen Rodriguez torna alla routine quotidiana.

Belen Rodriguez, il selfie con Luna Marì

Belen Rodriguez ha postato sul suo profilo social uno scatto con la figlia Luna Marì. La piccola indossa un cappotto shearling en pendant con il cappellino, tutto sui noti neutri. Proprio ieri, dopo le polemiche social scoppiate durante le vacanze di Natale, la piccola ha trascorso una giornata con il padre, Antonino Spinalbese, come rivelato dal settimanale Chi.

Belen Rodriguez e Luna Marì

Come aveva già fatto in Argentina, poi, Belen Rodriguez ha postato su Instagram una serie di storie che, oltre a raccontare i momenti trascorsi in famiglia, la mostrano al naturale, senza filtri e senza trucchi. La showgirl, infatti, dopo essersi immortalata durante il giorno con un piumino nero e giallo e dei maxi occhiali da sole, si è ripresa in pigiama, senza trucco e senza filtri, mostrando la sua naturale bellezza. Un "reset" quello di Rodriguez raccontato da lei in prima persona come una rinascita, in seguito alla depressione e ai presunti tradimenti dell'ex marito Stefano De Martino.

Un selfie senza filtri di Belen Rodriguez