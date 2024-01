Antonino Spinalbese riabbraccia la figlia Luna Marì dopo gli scontri social con Belèn Rodriguez Antonino Spinalbese riabbraccia sua figlia Luna Marì e va da Belèn Rodriguez a Milano, dopo il viaggio della showgirl in Argentina. Questo è il primo incontro tra i due dopo lo scontro social consumatosi poco dopo Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonino Spinalbese può finalmente riabbracciare la sua Luna Marì. Dopo il viaggio in Argentina con tutta la famiglia, Belèn Rodriguez è tornata a Milano e a distanza di qualche giorno dal suo rientro, a bussare alla sua porta è arrivato il suo ex che, ovviamente, ha voluto trascorrere del tempo con sua figlia. Il settimanale Chi ha beccato in qualche scatto l'incontro al vertice tra la showgirl e l'ex hair stylist.

L'incontro tra Antonino Spinalbese e Belén

Come si vede nelle foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Antonino bussa al citofono dell'abitazione di Belen Rodriguez nel cuore di Milano, aspetta che gli aprano il portone ed entra. L'incontro avviene proprio nell'androne del palazzo, l'ex gieffino non è arrivato a casa della modella argentina, che ha preferito portargli la bambina giù, accompagnata dal fratello Santiago. Immagini di una normalità che non sembrava possibile dopo il duro botta e risposta consumatosi poco dopo le vacanze di Natale, quando Spinalbese lamentava il fatto di non aver mai incontrato la bambina durante le festività. Ed ecco, quindi, che padre e figlia sia riabbracciano e piccola Luna Marì appare felice e giocosa tra le braccia del suo papà.

Cosa era successo tra l'ex gieffino e la showgirl

Lo scontro social tra Belèn e il suo ex era stato particolarmente acceso. Alle lamentele di Spinalbese, nate da una foto poi immediatamente cancellata dalle storie pubblicate su Instagram, la showgirl aveva risposto piuttosto piccata, accusando l'ex hair stylist di non avergli mai impedito di vedere sua figlia e di essere stato lui, più volte, ad essere assente, aggiungendo che si sarebbe rivolta agli avvocati proprio perché Spinalbese, cavalcando l'onda della popolarità della sua ex, avrebbe dichiarato cose non vere sul suo conto e su come fossero stati gestiti i rapporti tra loro fino a quel momento.