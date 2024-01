Belén Rodriguez in Argentina, quanto vale il look da viaggio con orologio da 15mila euro e borsa griffata La showgirl sta trascorrendo le vacanza nel suo paese natale, in compagnia del fidanzato, dei figli e dei fratelli. Dopo aver mostrato ai suoi fan la casa dove è cresciuta da bambina, la presentatrice ha condiviso alcuni momenti quotidiani della sua permanenza. Quanto valgono la borsa e l’orologio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Belén Rodriguez sta trascorrendo un periodo in Argentina con la famiglia. La showgirl si sta godendo una vacanza nel suo paese natale con il compagno Elio Lorenzoni e i figli Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, e Luna Marì, avuta dalla relazione con Antonio Spinalbese. Con lei anche i fratelli Cecilia e Jeremias e i genitori, la famiglia si riunisce tutta i Argentina per la prima volta dopo la pandemia. La presentatrice sta approfittando di questo tempo lontana dall'Italia per rilassarsi e ha mostrato ai fan un look spettinato e naturale. Nel corso del viaggio Belén Rodriguez ne ha anche approfittato per fare vedere ai suoi follower la casa dove abitava da bambina, mostrando le sue origini umili.

Il lussuoso look da viaggio di Belén Rodriguez

La showgirl ha condiviso con i suoi fan alcuni attimi di vita quotidiana tramite le storie pubblicate sul suo account Instagram. Rodriguez ha mostrato momenti familiari, al centro commerciale assieme ai figli, scegliendo look pratici e comodi. La presentatrice ha sfoggiato un vestititno floreale stretto in vita da una cintura dalle maniche corte e ampie. Sopra l'abito ha scelto di indossare una giacca in pelle grigia caratterizzata da intrecci sulle maniche.

A completare il look alcuni accessori di lusso tra cui una borsa firmata Bottega Veneta, il modello Jodie in versione verde oliva con un valore tra i 2900 euro (per la versione teen) e 3400 euro (per la versione più grande), mentre al polso indossa un orologio di Cartier, un prezioso in oro della collezione Panthère dal valore di 25400 euro. Belén Rodriguez ha una certa passione per i segna tempo e questo sembra essere uno dei suoi preferiti, indossato già in diverse occasioni, mentre un altro pezzo particolare è un Rolex rosa da 42700 euro.

