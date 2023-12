Belén Rodriguez con il Rolex d’oro rosa: quanto vale il prezioso orologio Belén ama i gioielli e gli orologi. Nelle ultime Instagram Stories spicca al polso una creazione molto preziosa.

Belén Rodriguez ama trascorrere le giornate col suo amato Elio Lorenzoni. La showgirl, che all'inizio della relazione ha preferito tenerla lontana dai social, ora mostra i dettagli della quotidianità col suo nuovo compagno tra shopping, viaggi, momenti casalinghi, coccole. Per la coppia sarà il primo Natale insieme e sicuramente lo trascorreranno in famiglia. Lei ha già scartato il suo regalo: nell'inconfondibile pacchetto griffato c'era una borsa Chanel. Belén Rodriguez ha una sconfinata collezione di accessori: scarpe e borse ovviamente di lusso sono la sua passione. Ma nei suoi look non manca mai un tocco prezioso dato dai gioielli.

I gioielli più preziosi di Belén

Belén Rodriguez è una donna dallo stile glamour e femminile, sempre al passo con le tendenze. I suoi outfit, sia in tv che nella vita di tutti i giorni, sono curati in ogni dettaglio e sempre completati coi giusti accessori. I gioielli giusti possono fare la differenza e lei lo sa bene, visto che sono la sua passione.

Cartier è una delle sue Maison preferite: non si separa mai dagli iconici braccialetti in oro Love, una delle collezioni più famose del marchio. A questi si aggiunge quello ancora più prezioso tempestato di diamanti. Dello stesso brand possiede anche un orologio, acquistato a inizio anno, un modello anche questo in oro giallo. Nelle ultime Instagram Stories della showgirl, in cui è in auto assieme al fidanzato, al suo polso spicca un altro orologio di valore.

Rolex Daytona

Quanto costa l'orologio di Belén

Si intravede appena, l'orologio al polso di Belén nelle sue ultime Instagram Stories, ma balza all'occhio che si tratta di un modello di valore. Sembra il Rolex Daytona, probabilmente il prezioso Rose Gold Black. Sul sito ufficiale del brand è possibile leggerne le caratteristiche e i dettagli: quadrante nero vivo, contatori a cerchi concentrici, lunetta con scala tachimetrica incisa, lancette in oro 18 ct. Per realizzarlo, Rolex ha creato e brevettato una lega in oro rosa 18 ct molto duratura, che non perde la sua bellezza nel tempo: si chiama oro Everose, lanciato per la prima volta nel 2020 e utilizzato in tutti i modelli Oyster di Rolex in oro rosa. Il prezzo corrisponde a 42.700 euro e lievita per il modello coi diamanti.