Belén scarta il primo regalo di Natale: quanto costa la borsa che le ha regalato Elio Belén Rodriguez ha scartato il primo regalo di Natale: una borsa di lusso.

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il buio periodo di depressione che Belén Rodriguez ha raccontato a Domenica In, ospite di Mara Venier, nella sua vita è tornato il sereno. La showgirl ha dovuto affrontare la fine del matrimonio con Stefano De Martino, i cui molteplici tradimenti l'hanno fatta piombare nel baratro. Non è stato facile riemergere, tornare a prendersi cura di sé e volersi bene. Ma se nella sua vita ha rivisto la luce, è anche grazie all'uomo che le ha fatto riscoprire l'amore vero. Elio Lorenzoni è il suo nuovo compagno: sono felicissimi e molto innamorati, sognano già il matrimonio. Per loro sarà il primo Natale in coppia.

Il regalo di Elio a Belén

Chissà come trascorreranno il Natale, Elio Lorenzoni e Belén Rodriguez. I due ormai sono una coppia già da diversi mesi, ci sono state anche le presentazioni ufficiali con le rispettive famiglie, figli di lei inclusi. Insomma, è una storia seria in cui entrambi credono molto e stanno facendo progetti insieme per il futuro. La showgirl ama passare Natale e Capodanno in famiglia.

Tanti anni fa con Stefano De Martino erano volati in Argentina, l'anno scorso hanno trascorso le feste a Napoli con tutti i loro cari e poi in piazza Plebiscito, per brindare coi fan. Ora le cose sono molto diverse, ma sicuramente la 39enne vorrà circondarsi dell'amore delle persone a cui vuol bene. Per lei Babbo Natale è arrivato leggermente in anticipo. Ha già spacchettato il primo regalo, un dono di Elio Lorenzoni, che l'ha sorpresa con una borsa di lusso.

Quanto costa il regalo

"Quanto mi fai felice" ha scritto Belén Rodriguez dinanzi al suo primo regalo di Natale. E che regalo! La scatola nera con logo bianco e fiocco è inconfondibile, non lascia spazio a dubbi: si tratta di una borsa di una delle più rinomate Maison del lusso. La showgirl è un'appassionata di scarpe e borse, ne possiede una collezione sconfinata e questa di Chanel non poteva mancare. Fa parte dell'ultima collezione della Casa di moda, la Cruise 2023-24, presentata a maggio scorso con una sfilata a Los Angeles.

La linea è ispirata agli anni Ottanta, tra paillettes, degradé, nuance pastello. È una borsa in pelle effetto specchio metallizzata, con iconico logo a forma di doppia C dorato, riportato anche sul portamonete a forma di stellina. Sul sito ufficiale esistono tre varianti di colore (rosa, viola, oro) e due dimensioni, una leggermente più piccola dell'altra. Costano rispettivamente 6000 euro e 5700 euro. In più, c'è la versione a zainetto da 6800 euro. È il perfetto accessorio per completare i look delle feste: come la abbinerà la showgirl?