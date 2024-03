Belén Rodriguez, i dolci regali di mamma Veronica Cozzani per inaugurare la primavera Questa mattina Belén Rodriguez ha trovato a casa un regalo speciale di mamma Veronica Cozzani: ecco come ha inaugurato la primavera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta vivendo un momento di rinascita dopo il periodo difficile affrontato in seguito alla rottura con Stefano De Martino. Archiviata la storia con Elio Lorenzoni, l'uomo che l'aveva aiutata a "risalire dal buio", ora si sta concentrando solo su se stessa. Oltre a essere ritornata a lavorare, si prende cura della sua bellezza, fa viaggi in solitaria e si dedica alla passione per la danza, da quella classica al tango. Il punto fermo della sua vita? La famiglia e a dimostrarlo sono le dolci serate trascorse con i figli, le pranzi e le cene organizzate con genitori e fratelli. La mamma Veronica Cozzani nelle ultime ore ha pensato bene di celebrare questo legame indissolubile con un regalo speciale: ecco di cosa si tratta.

Il legame speciale di Belén e mamma Veronica

L'avevamo lasciata vestita da Pocahontas per fare visita ai bambini di un ospedale di Genova, oggi ritroviamo Belén Rodriguez condividere delle Stories in cui celebra il profondo legame con la mamma. Da sempre le due condividono un rapporto speciale e non solo perché vivono entrambe a Milano, sono anche un riferimento l'una dell'altra nei momenti di difficoltà, dunque non sorprende che per affrontare gli ultimi mesi la conduttrice abbia trascorso molto più tempo in famiglia rispetto al solito. "Unione" è la parola che Belén ha usato sui social per descrivere il sentimento che prova nei confronti di genitori, fratelli e figli e non ha esitato a condividerla su Instagram taggandoli tutti.

Il regalo di Veronica Cozzani

"La mamma che mi lascia sempre i pensieri"

Questa mattina, poi, Belén ha ritrovato a casa un dolce regalo fattole dalla mamma per inaugurare la primavera con un tocco di tenerezza. Accanto a un foglio con su scritto "Per Belu" in total pink c'erano una composizione di candeline a forma di fiorellini colorati e una sorta di portasigarette decorato con lune e disegni floreali. Così facendo Veronica Cozzani ha permesso alla figlia di dare il via alla giornata colo sorriso. La conduttrice non ha potuto fare a meno di condividere tutto sui social, aggiungendo nella didascalia il commento "La mamma che mi lascia sempre i pensieri". Le due non sono forse adorabili?