Belen Rodriguez presenta Elio Lorenzoni ai figli, a cena con Santiago e Luna Marì per la prima volta Per la prima volta, Belen Rdoriguez fa conoscere ai figli Luna Marì e Santiago il nuovo compagno Elio Lorenzoni. Come mostrano le immagini sui social, i quattro sono andati a cena insieme in un ristorante a Milano, dopo il suo rientro in città.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo un periodo di assenza dai social e una fuga in montagna con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez è tornata a Milano. Negli ultimi giorni la showgirl ha ripreso a condividere la sua quotidianità su Instagram: prima l'incontro con la piccola Luna Marì, la figlia avuta con l'ex Antonino Spinalbese, poi la visita a quella che potrebbe essere la sua nuova casa. Ora, la conduttrice si è mostrata a cena insieme ai figli, Santiago e Luna Marì, e al fidanzato Elio Lorenzoni, per lei essenziale in questo periodo difficile.

Belen a cena con Elio e i figli Santiago e Luna Marì

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. La showgirl ha deciso infatti di procedere alle "presentazioni ufficiali" in famiglia, uscendo a cena con il compagno e con i figli Santiago e Luna Marì, avuti con gli ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Come mostrano le immagini condivise dalla conduttrice su Instagram, i quattro si sono seduti insieme allo stesso tavolo per cenare in un ristorante. Sarebbe la prima volta che accade da quando Belen frequenta ufficialmente l'imprenditore bresciano. Insomma, è sempre più intenzionata a fare sul serio e costruire una relazione solida e duratura.

Il ritorno a Milano e la visita alla nuova casa

Solo qualche giorno fa, dopo un periodo di assenza dovuto ad alcuni problemi di salute, Belen Rodriguez era tornata a Milano. Una volta rientrata in città, ha incontrato la piccola Luna Marì, che nel frattempo è sempre stata accudita dal padre Antonino Spinalbese e dagli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Mamma e figlia hanno fatto colazione insieme, recuperando così una parte del tempo perduto. Non solo: la showgirl si era poi mostrata durante la visita della sua nuova casa nel centro del capoluogo lombardo, un maxi attico con vetrate e vista sulla città. Un nuovo luogo in cui lasciarsi definitivamente alle spalle il passato e, perché no, iniziare una nuova convivenza.