Belen Rodriguez torna da Luna Marì dopo un periodo difficile, poi ringrazia Elio Lorenzoni Dopo un periodo buio, Belen Rodriguez è tornata dalla figlia Luna Marì. Sui social, la piccola si mostra mentre fa colazione insieme alla mamma, che le dice: “Sei la bimba più bella del mondo”. Era stato il padre Antonino Spinalbese a prendersi cura di lei mentre la showgirl era lontana.

A cura di Elisabetta Murina

Belen Rodriguez torna da Luna Marì. Dopo un periodo trascorso con Elio Lorenzoni, la showgirl argentina riabbraccia ora la figlia avuta con Antonino Spinalbese, che si è occupato di lei mentre la mamma era lontana. La conduttrice sta vivendo un periodo difficile, che sta affrontando grazie all'amore per il nuovo compagno.

Belen Rodriguez di nuovo con la figlia Luna Marì

Recentemente Belen è tornata sui social dopo un periodo di assenza, parlando direttamente con tutti i suoi fan: "Mi siete mancati tanto". E, sempre sul suo profilo Instagram, la conduttrice si è mostrata insieme alla sua seconda figlia, la piccola Luna Marì, avuta con l'ex Antonino Spinalbese. Mamma e figlia, come si vede nel breve video condiviso sui social, fanno colazione insieme: la bambina prova a mangiare i cereali con il cucchiaio, mentre Belen (senza comparire nell'inquadratura) le dice: "Sei la bimba più bella del mondo". Non è chiaro quale sia il luogo del loro incontro, ma è probabile che l'ex conduttrice de Le Iene sia tornata a Milano, dove vive anche il padre della piccola, che si è preso cura di lei in questo periodo piuttosto particolare per la mamma.

Il periodo buio e il supporto di Elio Lorenzoni

Sono diverse le indiscrezioni circolate negli ultimi tempi sulle condizioni di salute di Belen Rodriguez. Dopo l'ospitata saltata a Stasera C'è Cattelan e le parole di Fabrizio Corona a Domenica In, la showgirl argentina era stata vista in una clinica a Padova, la stessa dove partorì la figlia Luna Marì. In più, pare che per sentirsi meglio abbia deciso di trasferirsi a Brescia proprio dal fidanzato Elio Lorenzoni, con cui ha anche trascorso un weekend in montagna all'insegna del relax. "Tu, non smetterò mai di ringraziarti", ha scritto la shwogirl mostrandosi in macchina con lui.