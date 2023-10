Belen Rodriguez affronta il periodo buio al fianco di Elio: “Quanto è bello tutto quanto” Belen Rodriguez racconta sui social la sua lenta ripresa dopo il periodo difficile che ha attraversato. Al suo fianco c’è Elio Lorenzoni, il nuovo compagno che si rivela l’unico vero antidoto alla tristezza. Il buon cibo e la compagnia di alcuni amici sembrano essere la cura perfetta.

A cura di Giulia Turco

Dopo settimane di voci sulla nuova vita di Belen Rodriguez, la showgirl torna sui social e racconta come ha trascorso le ultime settimane. È in compagnia di Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato che sembra essersi dimostrato un pilastro importante durante il periodo difficile che Belen ha appena attraversato.

Il weekend in montagna con Elio Lorenzoni

“Mi siete mancati”, fa sapere ai suoi follower su Instagram dopo alcune settimane di assenza. Poi racconta di essere in montagna e di starsi via via riprendendo dal periodo difficile che ha attraversato di recente. Al suo fianco c’è Elio Lorenzoni e ci sono alcuni amici, la cui compagnia insieme al buon cibo si sarebbero rivelati la ricetta perfetta per il buon umore. “Un chilo di guance”, scherza la showgirl in un video sui social, mostrando la baita in cui insieme al gruppo sta preparando deliziosi piatti autunnali. “Quando è bello tutto quanto”, scrive poi a corredo di una carrellata di scatti in compagnia di Elio, che non la lascia un istante.

La perdita di peso e il periodo buio

Qualche tempo prima la showgirl, lontana dalla televisione per via del contratto saltato con Mediaset, aveva ammesso di aver attraversato un momento difficile e di aver perso diversi chili per le preoccupazioni. Di certo, la nuova separazione da Stefano De Martino non ha aiutato. Così ben presto si sono diffuse voci circa una presunta nuova vita della conduttrice, che avrebbe temporaneamente lasciato Milano insieme al nuovo compagno Elio. Secondo alcune indiscrezioni, i figli sarebbero rimasti con i rispettivi papà, mentre Belen starebbe cercando di recuperare la serenità dopo il malessere dell’ultimo periodo.

Alcune voci trapelate da Il Mattino hanno raccontato di averla vista nella stessa clinica di Padova, Villa Maria, in cui aveva partorito Luna Marì. Non è chiaro quale fosse il nesso né perché la showgirl si trovasse presso la struttura, il personale non ha voluto riferire dettagli in merito. L’unica cosa certa sembra essere che l’imprenditore al suo fianco sia per ora l’unico vero antidoto alla tristezza.