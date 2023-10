Belen Rodriguez rompe il silenzio sui social: “Mi siete mancati tanto” Belen Rodriguez rompe il silenzio social con un breve messaggio rivolto ai fan: su Instagram la showgirl argentina accenna un sorriso, poi scrive “Mi mancate, mi siete mancati tanto”.

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez torna sui social dopo un lungo silenzio. La showgirl argentina, ormai lontana dalla tv dopo l'addio a Le Iene e Tu Si Que Vales, starebbe vivendo un periodo particolare. "Belen non sta bene" aveva detto Fabrizio Corona a Domenica In diverse settimane fa, parole che avevano trovato conferma poi nei diversi rifiuti della showgirl ai programmi tv che la volevano ospite, come Stasera c'è Cattelan. Le numerose indiscrezioni circolate sul suo conto, inoltre, avrebbero lanciato un allarme riguardo le sue condizioni di salute: ieri Il Mattino di Padova faceva sapere che la Rodriguez era in una clinica a Padova, la stessa dove partorì la secondogenita, Luna Marì. Mentre si avvalorano, inoltre, le notizie riguardo un suo trasferimento a Brescia, Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio con un breve video da lei girato nel quale accenna un sorriso mentre è in macchina, con il viso acqua e sapone, un abito floreale e la scritta: "Mi mancante, mi siete siete mancati tanto".

Belen Rodriguez ora vivrebbe a Brescia con Elio Lorenzoni

È stato il Corriere negli ultimi giorni a fornire maggiori dettagli sulle condizioni di salute di Belen Rodriguez. Dopo l'addio al piccolo schermo e l'inizio della relazione con Elio Lorenzoni, la showgirl argentina si sarebbe allontanata dal mondo dello spettacolo. Fonti bresciane, si legge, avrebbero rivelato che ora Belen vive a Brescia con il nuovo compagno mentre i suoi figli, Santiago e Luna Marì, sarebbero rimasti a Milano, dove vivono con i rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, e con i nonni. "Ogni domenica i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen, soprattutto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Fanno le domeniche in famiglia, ma a casa di Elio (Lorenzoni, ndr)".