Belén Rodriguez torna sui social dopo giorni di silenzio, il messaggio rivolto a chi la giudica

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez torna attiva sui social dopo giorni di silenzio, cominciati quando l’ex compagno Fabrizio Corona, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha rivelato che la showgirl starebbe vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita. Belén non ha commentato quelle indiscrezioni e non ha smentito il fatto di stare vivendo un periodo personale particolarmente complesso. Ha preferito restare in silenzio, in attesa di un momento diverso per raccontare quanto starebbe accadendo a telecamere spente. Qualche ora fa, però, la conduttrice argentina è tornata attiva su Instagram con un messaggio che sembrerebbe essere rivolto a quanti l’hanno giudicata.

Che cosa ha scritto Belén Rodriguez su Instagram

Tra le sue Instagram stories, Belén non ha condiviso foto tratte da un momento privato o messaggi scritti di suo pugno. Si è limitata a riportare una frase pronunciata dall’attore e regista Elio Germano: “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l'esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”. Parole che Belén sente con particolare intensità in questo momento della sua vita.

Fabrizio Corona: “Belén non sta bene”

Era stato Fabrizio Corona, ex compagno di Belén Rodriguez e oggi suo amico, a rivelare che la conduttrice argentina sta vivendo un momento difficile. Ospite di Mara Venier a Domenica In, a pochi giorni dal monologo con il quale Alessandro Cattelan aveva fatto ironia a proposito della scelta della showgirl di dare buca al suo programma, Corona aveva spiegato: “Belén è molto fragile, in questo momento non sta bene. Oggi lei ha bisogno di aiuto ma non entriamo nelle sue cose perché non voglio fare gossip. Ma lei può recuperare, può riprendersi”. Non sono stati resi noti i motivi del presunto malessere di Belén. La conduttrice ha però affrontato diversi cambiamenti nel corso dell’ultimo anno: dalla fine dell’amore con Stefano De Martino – che questa volta sembrerebbe essere definitiva – alla sua uscita da Mediaset.