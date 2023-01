Belén Rodriguez e la passione per i gioielli: quanto costa il nuovo orologio d’oro Belén Rodriguez ha una vera e propria passione per moda e gioielli: su Instagram ha mostrato il suo ultimo acquisto, un orologio prezioso con una lunga storia.

A cura di Beatrice Manca

Belén Rodriguez è sempre attenta alle ultime tendenze e ha una vera e propria passione per i dettagli di lusso. Nel programma Le Iene ha sfoggiato sofisticati look con gilet e pantaloni e, per prepararsi alla nuova puntata del programma, si è regalata una seduta dal parrucchiere per illuminare la chioma con sfumature dorate. Poi ha sfoggiato sui social l'ultimo acquisto di lusso: un raffinato orologio con bracciale d'oro.

Il nuovo orologio di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez ama condividere la sua passione per la moda con i follower: su Instagram si diverte a postare gli ultimi look o lo shopping di lusso. Nelle storie ha mostrato un nuovo orologio: un modello molto elegante, con bracciale in maglie d'oro, la cassa quadrata e il quadrante con le lancette. Si tratta del modello Panthère di Cartier, con la cassa e il bracciale in oro giallo. Il nome fa riferimento all'animale simbolo di Cartier, la sinuosa pantera, simbolo di femminilità audace e fiera. I prezzi? Dipende dalle dimensioni: 21.500 il più piccolo, 27.300 il modello con il quadrante più grande.

L’orologio Panthere di Cartier

La passione di Belén per i dettagli di lusso

La showgirl argentina ha abbinato l'orologio a un prezioso bracciale della stessa Maison: è il famoso Love di Cartier, uno dei pezzi più famosi e riconoscibili del marchio, amatissimo dalle star. Il modello in oro giallo costa più di 7mila euro. Curiosità: viene venduto insieme a un piccolo cacciavite per "avvitare" i nodi d'amore. Nelle successive Instagram ha mostrato il look completo: una borsa bicolor Saint Laurent e un cappotto doppiopetto con maxi bottoni. Sofisticata e glamour, sempre al passo con le ultime tendenze.

Leggi anche Quanto costa il nuovo specchio di Belén tutto curve