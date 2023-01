Belén Rodriguez dal parrucchiere: il nuovo look è con le sfumature dorate Belén Rodriguez ha già dato il via ai preparativi per la puntata de Le Iene del prossimo martedì. Ha fatto visita al parrucchiere, mostrando sui social il suo nuovo look per l’inverno.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo aver trascorso le vacanze di Natale a Napoli con la famiglia al completo. Ogni martedì sera è protagoniste de Le Iene Show al fianco di Teo Mamuccari e sul palco riesce sempre a incantare tutti con dei look all'insegna del glamour, dal minidress con le maniche a pipistrello al completo panna col panciotto. Sui social, inoltre, non esita a documentare la sua quotidianità, mantenendo così un rapporto diretto con i followers. Nelle ultime ore ha fatto visita al parrucchiere, dando prova del fatto che si sta già preparando per la prossima puntata del programma: ecco la nuova acconciatura dell'argentina.

Belén Rodriguez cambia look

Già lo scorso dicembre Belén Rodriguez aveva sorpreso tutti "dandoci un taglio netto", per terminare la precedente stagione de Le Iene aveva pensato bene di dire addio alle lunghezze extra e di puntare tutto su un long bob dritto e sbarazzino. Ora ha ancora una volta fatto visita al parrucchiere di fiducia Aldo Coppola (ovvero il salone di bellezza dove conobbe Antonino Spinalbese). Si è gettata tra le grinfie degli hairstylist Roberto Farruggia e Simona Ghezzi per sistemare la chioma ondulata che cominciava a perdere luminosità (tanto da sembrare quasi rosso rame). Ha documentato tutto sui social, mostrandosi prima e dopo il parrucchiere.

Belén dal parrucchiere

La preparazione per la nuova punta de Le Iene

A fine giornata l'argentina ha realizzato delle Stories in cui è apparsa con i capelli in primo piano: sono extra lisci, fluenti e soprattutto super luminosi grazie a delle sfumature dorate che partono dalle radici e arrivano alle punte. Non ha rinunciato al taglio netto, anzi, ha eliminato le punte che cominciavano a rovinarsi, e ha optato per una fila centrale. Nella didascalia ha scritto "Preparandoci per la prossima puntata delle iene", dando prova del fatto che la cura del look è un lavoro lento e regolare. In quante prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco di luminosità all'inverno?

Leggi anche Belén Rodriguez e Santiago insieme dal parrucchiere: il figlio della showgirl taglia i capelli