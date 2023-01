Belén Rodriguez, il ritorno a Le Iene è dark: maniche a pipistrello per l’inizio della nuova stagione Ieri sera è partita l’edizione 2023 de Le Iene Show e ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Belén Rodriguez. Per la prima puntata ha scelto un look dark glamour e sensuale: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio del 2023 è cominciata anche una nuova stagione televisiva e tra i "gran ritorni" c'è anche quello de Le Iene Show su Italia 1. Al motto di "squadra che vince non si cambia", Belén Rodriguez è tornata a condurre il programma al fianco di Teo Mamuccari: i due saranno ancora una volta insieme in tv ogni martedì sera, dando prova del fatto che questa coppia professionale ormai non ha rivali. Dopo essersi mostrata spesso in versione cozy durante le vacanze di Natale, ora l'argentina ha lasciato spazio al glamour. Per la prima puntata della stagione 2023 ha scelto qualcosa di sobrio ma allo stesso tempo sensuale: ecco tutti i dettagli del suo look dark.

Chi veste Belén nella nuova edizione de Le Iene

Belén Rodriguez è ancora una volta la grande protagonista de Le Iene Show, dove fin dai primi minuti della puntata di debutto è riuscita a catalizzare tutti i riflettori su di sé. Per la prima diretta del 2023 ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, sfoggiando un minidress sensuale ma dall'animo dark. Si è affidata a Magda Butrym, una stilista emergente polacca, sfoggiando un mini abito in jersey ispirato agli anni '70. Si tratta di un modello con le maniche lunghe e a pipistrello, lo scollo a barca incrociato e una gonna corta a trapezio. La sua particolarità? Una fascia-cintura extra lunga decorata con una rosa sul punto vita. Il vestito è in vendita sul sito ufficiale della designer e costa 1.445 euro.

Abito Magda Butrym

I sandali griffati di Belén Rodriguez

A completare il look di Belén non sono mancati degli ulteriori dettagli dark: ha abbinato il minidress sbarazzino a un paio di collant velati che hanno messo in risalto le gambe lunghe e snelle e a dei sandali di Giuseppe Zanotti. Per la precisione si tratta degli Intrigo Strap a punta in vernice nera: hanno un vertiginoso tacco a spillo, un cinturino sottile intorno alla caviglia e un dettaglio dorato sulla suola (prezzo 795 euro). Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei toni estremamente naturali. Insomma, sebbene abbia cambiato stilista, la Rodriguez non ha perso la sua passione per i look sensuali e glamour: continuerà a farsi vestire dalla designer polacca anche nelle prossime puntate de Le Iene?

