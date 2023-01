Belén Rodriguez, accessorio di lusso nell’outfit casual: la borsa griffata costa oltre 3000 euro All’outfit casual del giorno, Belén Rodriguez ha aggiunto un accessorio di lusso: una iconica borsa Prada da oltre 3000 euro.

A cura di Giusy Dente

Terminata la pausa festiva, Belén Rodriguez è pronta a tornare agli impegni di lavoro. La showgirl ha trascorso le festività natalizie in famiglia, circondata dall'affetto dei suoi cari. Col marito Stefano De Martino ha affittato una villa a Posillipo con piscina e splendido affaccio diretto sul mare: con loro c'erano anche Santiago, la piccola Luna Marì, alcuni amici e familiari. Ma ora è tempo di tornare alla quotidianità e anche al lavoro. Difatti nelle Instagram Stories ha già annunciato il ritorno a Le Iene.

Belén ama il lusso

Sui social, Belén Rodriguez tiene aggiornati fan e follower sulla sua vita, sia privata che professionale. Al momento è alle prese con la conduzione de Le Iene, programma a cui tiene molto e in cui è tornata per il secondo anno consecutivo. Ma la vita lavorativa della showgirl argentina riguarda anche la moda: dopo il brand creato assieme alla sorella Cecilia, è ora alle prese con un'avventura imprenditoriale nuova.

Si sta dedicando alla creazione di un marchio tutto suo. La moda quindi è proprio una passione di famiglia in casa Rodriguez! Belén è sempre al passo con le tendenze, ama i gioielli preziosi e nei suoi outfit, sia quelli casual che quelli per le grandi occasioni, non mancano mai accessori di lusso.

in foto: borsa Prada

Quanto costa la borsa di Belén

L'ultimo outfit casual della showgirl argentina è impreziosito da una borsa di lusso. All'abbigliamento comodo e sportivo, perfetto per gestire con praticità gli impegni quotidiani, Belén Rodriguez ha aggiunto un accessorio inconfondibile firmato Prada. La borsa in questione è la Symbole.

La stampa geometrica richiama il simbolo per eccellenza della Maison: il triangolo minimal Prada, icona di unicità e modernità, declinato in chiave diversa di stagione in stagione. La borsa oltre al pattern sofisticato è impreziosita da dettagli in saffiano, con logo triangolare in metallo smaltato frontale. È disponibile in due versioni: la medium costa 3400 euro e la small 3100 euro.