Belén Rodriguez con un nuovo gioiello: il bracciale coi diamanti costa oltre 20 mila euro Nella seconda puntata de Le Iene Belén Rodriguez ha sfoggiato un prezioso bracciale in oro e diamanti: fa parte di una delle collezioni più iconiche di Cartier.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez è in periodo intenso, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Il ritorno di Stefano De Martino nella sua vita le ha restituito una luce nuova negli occhi: è più felice e innamorata che mai. E forse anche per questo ha trovato uno slancio particolare per i progetti professionali che sta portando avanti. È impegnatissima, non solo in televisione. La showgirl argentina si sta dedicando alla sua prima collezione di abbigliamento: sui social, dove testimonia tanto della sua quotidianità, è spesso sul set degli shooting fotografici che la vedono protagonista. Ed è tornata al timone de Le Iene assieme a Teo Mammucari, dove sta sfoggiando come sempre look trendy e glamour. Nel corso della seconda puntata ha sfoggiato un gioiello prezioso che non è passato inosservato.

La collezione di gioielli di Belén

Scarpe griffate, borse di lusso, gioielli preziosi: la collezione di accessori costosi Belén Rodriguez è piuttosto sostanziosa! Cartier è un brand che ama particolarmente e di cui indossa spesso le creazioni, sia nella vita privata che sul lavoro. In diverse occasioni ha sfoggiato ai polsi i bracciali della collezione Love di Cartier. Ne possiede uno in oro bianco, uno in oro rosa e infine uno in oro giallo. Il loro prezzo è variabile, ma sale per i modelli con diamanti incastonati. Ama a tal punto i suoi Love Bracelet da averne scelto uno anche come accessorio per una foto nuda. Da mamma innamorata dei suoi due figli, Belén possiede anche un gioiello forse di inferiore valore economico, ma certamente dal grande valore sentimentale. È una collana dedicata a Santiago e Luna Marì.

in foto: bracciale Cartier

Il nuovo bracciale di Belén

Belén Rodriguez ha mostrato a fan e follower, su Instagram, il suo nuovo bracciale. L'hashtag #supplied è molto usato sui social dagli influencer: fa capire che il prodotto in foto è stato fornito dal brand (Cartier in questo caso) per avere visibilità, ma senza alcun contratto né compenso. La showgirl argentina ha indossato, durante la seconda puntata de Le Iene, un prezioso bracciale della Maison francese. Fa parte della collezione Just un Clou, una delle più iconiche del brand. È realizzato in oro rosa, impreziosito da 62 diamanti taglio brillante (da 0,51 carati). Costa 20.900 euro. Della stessa linea, fa parte anche un bracciale identico, ma con pavé di diamanti: costa 83.500. La variante in oro bianco arriva invece a 89.500 euro. La collezione è inconfondibile per la presenza di un elemento ben preciso: il chiodo, inserito in gioielli dalle linee pulite e dal design rigoroso che hanno conquistato tutte le celebrities.