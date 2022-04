Belén Rodriguez ha una nuova collana d’oro ed è un dolce omaggio ai figli Santiago e Luna Belén Rodriguez non è solo una delle showgirl più apprezzate del nostro paese, è anche una mamma amorevole e lo ha dimostrato con un dettaglio nascosto nel suo look: di recente ha infatti sfoggiato una nuova collana con dei ciondoli dedicati ai figli Santiago e Luna.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è una delle showgirl più amate del nostro paese e almeno una volta alla settimana siamo abituati a vederla glamour e sensuale sul palco. Da qualche settimana a questa parte ha infatti realizzato il suo più grande sogno, quello di presentare Le Iene Show, programma di Italia 1 che le sta permettendo di spopolare con dei look audaci e colorati perfetti per la primavera. Quando si spengono i riflettori e torna a casa, però, è una donna assolutamente "normale" che ama prendersi cura dei suoi due figli, Santiago e Luna. Non sorprende, dunque, che proprio a loro abbia dedicato un piccolo dettaglio del suo nuovo outfit: ecco di cosa si tratta.

La dedica di Belén ai suoi figli

Al motto di "Santi e Luna", Belén ha fotografato un dolcissimo dettaglio del suo nuovo look. Al collo ha sfoggiato una collanina d'oro con due ciondoli a forma di bebé, uno maschietto, l'atra femminuccia, lasciando intendere che si tratta proprio di un omaggio fatto ai figli. Considerando il fatto che in commercio non si trovano ciondoli "intrecciati" come quello dell'argentina, non si esclude che si sia fatta personalizzare il gioiello ad hoc. La cosa certa è che, nonostante i milli impegni lavorativi la tengano spesso lontana da casa, la showgirl ha i piccoli sempre nei suoi pensieri: quante sono le mamme che quotidianamente indossano dei preziosi dedicati ai figli?

Belén con la Birkin color tabacco

Quanto costa la Birkin di Belén

Al di là della collana, Belén ha mostrato anche il resto del look casual sui social. Ha abbinato un paio di jeans a zampa con l'orlo leggermente sfrangiato a una giacca scura con le frange sulle maniche. Per completare il tutto ha scelto un cardigan di Jacquemus in nero e dei camperos scuri con le iconiche decorazioni western sulle punte. Ad attirare le attenzioni dei fashion addicted è stata però la borsa: una Birkin bag di Hermès in pelle color tabacco (nella quale ha trasportato un porta-laptop leopardato). Quanto costa? Sui siti di moda vintage di lusso viene venduta a oltre 14.000 euro. Insomma, l'argentina non rinuncia alle griffe neppure quando punta su qualcosa di comodo e casual ed è per questo che può essere considerata una vera e propria icona fashion.