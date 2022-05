Belén in bikini con i diamanti: al mare indossa i bracciali da quasi 100mila euro Belén Rodriguez ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare e sui social si mostra spesso in bikini. L’accessorio a cui non rinuncia neppure per andare al mare? I bracciali d’oro e diamanti: ecco quanto costano i gioielli che porta al polso.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è ormai tra i volti più amati della tv italiana, tanto che ogni volta che appare su un palco riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé, distinguendosi per bellezza e sensualità. Al di là degli impegni professionali "pubblici", sui social non esita a documentare la sua quotidianità fatta di serate passate con i figli e vacanze improvvisate. Dopo aver indossato il primo bikini dell'estate qualche settimana fa, di recente è tornata al mare e lo ha fatto con un nuovo due pezzi iper provocante. Il dettaglio che non è passato inosservato agli amanti della moda e del lusso? Al polso portava due preziosi bracciali in oro e diamanti: ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Quanto costano i bracciali di Belén Rodriguez

Quando si concede qualche ora di relax al mare Belén Rodriguez non rinuncia ai gioielli preziosi e a dimostrarlo è un selfie che ha pubblicato di recente. L'argentina si è immortalata in primo piano con la mano sul viso, mostrando chiaramente due bracciali scintillanti.

Belén in Me Fui

Si tratta degli iconici Love Bracelet di Cartier, per la precisione due modelli identici in oro giallo 750/1000, ognuno dei quali è decorato con 204 diamanti taglio brillante (2 carati). Certo, non è la prima volta che la Rodriguez sfoggia questi gioielli di lusso ma fino ad ora non aveva mai indossato la stessa variante con i diamanti. Qual è il prezzo del bracciale? Sul sito ufficiale ogni pezzo viene venduto a 46.400 euro.

Il Love Bracelet di Cartier

Belén col bikini multicolor

È ormai risaputo che Belén e la sorella Cecilia hanno fondato un brand di costumi da bagno e ogni anno con l'arrivo dell'estate diventano testimonial delle nuove collezioni. Tra i primi modelli indossati dalla showgirl c'è un due pezzi micro e multicolor: ha il reggiseno a triangolo con le coppe rigide, un tanga sgambatissimo con delle mini striscette laterali ed è decorato all-over con delle righe irregolari e variopinte. Per l'occasione ha deciso di rinunciare al trucco, non avendo paura di mostrarsi al naturale sui social. Il risultato? L'argentina è sempre meravigliosa, a prova del fatto che non ha bisogno di filtri e artifici per essere icona di bellezza.