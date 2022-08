Belén Rodriguez in vacanza con gli accessori di lusso: le borse griffate costano 2000 euro Belén Rodriguez ha mostrato le due nuove borse della sua collezione di accessori di lusso: valgono circa 2000 euro.

A cura di Giusy Dente

Per Belén Rodriguez è un'estate piena d'amore: la showgirl argentina la sta trascorrendo con le persone più care, prevalentemente in famiglia. Da quando nella sua vita è rientrato Stefano De Martino ha ritrovato la felicità e infatti il ballerino è con lei da giorni. Stanno trascorrendo le vacanze in un posto a loro particolarmente caro. Sono tornati sull'isola di Albarella e con loro ci sono anche Santiago e Luna Marì. È lo stesso luogo dove avevano festeggiato la scorsa Pasqua, nei primi tempi della frequentazione, quando non avevano ancora reso ufficiale il ritorno di fiamma. I quattro, nella villa con piscina in cui stanno soggiornando, sono stati raggiunti anche dai genitori di lui nelle scorse ore.

L'estate di Belén Rodriguez

La 37enne in vacanza sta sfoggiando i suoi famosi look balneari, caratterizzati sempre da micro bikini, molti dei quali appartenenti al suo brand: la showgirl, infatti, ha dato vita a un marchio di beachwear assieme alla sorella Cecilia Rodriguez (oltre a uno di abbigliamento sportivo e casual). Guardandosi allo specchio con un due pezzi colorato, ha ammesso di essere leggermente ingrassata, ma lo ha fatto notare senza alcun rammarico. Ha anzi specificato che si tratta di "4 chili di felicità". E in effetti, in questo periodo è più felice che mai, forse merito del ritorno di Stefano nella sua vita, della serenità familiare che la circonda, ma anche dei successi professionali che sta collezionando. È stata confermata nella squadra di Tu sì que vales e ha anche già cominciato le registrazioni della nuova edizione del programma. Ma per ora il lavoro può aspettare: è il momento del relax!

in foto: borsa Benedetta Bruzziches

Belén Rodriguez ama le borse di lusso

La 37enne ha una vera e propria passione per le borse griffate. Dior, Hermès, Chanel: possiede una sconfinata collezione di accessori di lusso da decine di migliaia di euro. Tra le new entries che ha mostrato sui social a fan e follower in questi mesi ci sono l'iconica Constance di Hermès (una delle creazioni più famose della Maison) e la tracolla Cassette di Bottega Veneta che costa quasi 2000 euro. Durante una recente vacanza con i figli, ha invece sfoggiato una tracolla Chanel in pelle trapuntata venduta sul sito ufficiale della Casa di moda a più di 9000 euro. Cosa ha portato invece con sé sull'isola di Albarella?

in foto: borsa Etro

La showgirl ha mostrato due accessori di lusso. Una è l'elegantissima borsa a secchiello firmata Etro, in pelle nera e impreziosita da dettaglio in metallo dorato raffigurante il Pegaso, l'iconico cavallo alato simbolo della Maison. A prezzo pieno, sul sito ufficiale costa 975 euro. L'altra, è una creazione decisamente più scintillante, perfetta per una serata speciale. È un piccolo gioiello firmato Benedetta Bruzziches, tempestato di cristalli e con fantasia patchwork. Sul sito ufficiale un modello simile, leggermente diverso nei colori, costa 1130 euro (945 il modello di dimensioni inferiori).