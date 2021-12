Belén Rodriguez non rinuncia al lusso: quanto costano i guanti e la borsa della showgirl Belén Rodriguez non sa rinunciare al lusso. Gli ultimi accessori griffati sfoggiati sono una borsa di Hermes e un paio di guanti Prada.

A cura di Giusy Dente

Instagram @belenrodriguezreal

Belén Rodriguez non ha commentato i rumors in merito alla crisi e alla possibile rottura col compagno, Antonino Spinalbese. Impossibile, però, non notare l'assenza di lui sui social della showgirl argentina, che ultimamente sembra presissima solo dal lavoro e dai suoi due figli. Sono Santiago e Luna Marì i grandi protagonisti delle sue giornate, è con loro che si fa vedere più spesso. Ma su Instagram è solita anche condividere i suoi impegni di lavoro, in ufficio e sui set fotografici. E il suo stile è sempre impeccabile (e di lusso).

Il Natale di Belén Rodriguez

In vista delle feste e dell'anno nuovo Belén Rodriguez ha dato un tocco nuovo alla sua immagine, debuttando con la frangia. Questo cambio di look è arrivato dopo quello del figlio Santiago, che per la prima volta ha voluto colorare i capelli e ha sfoggiato un ciuffo di un acceso colore fucsia. Lo scorso febbraio era stato Antonino Spinalbese a farle la frangia, ma si trattava di capelli finti messi con delle clip, per un cambiamento temporaneo. Stavolta, invece, il taglio c'è stato davvero e con ogni probabilità non ne è Spinalbese l'autore. Questi giorni di festa vedono la showgirl molto presa sul fronte professionale. A inizio dicembre ha anche inaugurato il suo nuovo ufficio a Milano. Quando è alle prese con impegni di lavoro il suo stile è sempre curatissimo in tutti i dettagli: e spesso si tratta di dettagli di lusso, come i collant indossati per andare in ufficio. Gli ultimi accessori griffati sfoggiati sono invece un paio di guanti e una borsa.

Instagram @belenrodriguezreal

Bélen ha la passione per il lusso

Nelle Instagram Stories la showgirl si è mostrata al volante di un'automobile con addosso due accessori griffati che non sono passati inosservati. I guanti in nappa di Prada con logo lettering applicato sul dorso costano sul sito della Maison 700 euro. La showgirl li ha abbinati a una borsa nera di lusso gettonatissima tra le celebrities: l'iconica Constance di Hermes, una delle creazioni più famose del marchio (sicuramente più noto per la Kelly e la Birkin, la preferita di Chiara Ferragnj). È stata messa sul mercato nel 1959: è una borsa rettangolare con angoli leggermente arrotondati, tracolla regolabile e fermaglio ad H posto sulla chiusura.

Instagram @belenrodriguezreal

Negli anni ne sono state realizzate moltissime varianti, tutte caratterizzate dallo stesso stile minimal ed elegante: esiste la Constance mini e micro, c'è la variante Elan più lunga e la Cartable a cartella, è stata fatta pelle, tela, cuoio e persino seta. Chiaramente i prezzi variano moltissimo, in base al materiale di realizzazione e alla grandezza del modello. Il prezzo medio di una Constance si aggira attorno ai 4000 euro, ma può arrivare anche a 25mila per il modello in alligatore. Alcuni pezzi sono per i collezionisti veri e propri oggetti del desiderio e con la sua classe senza tempo la Constance ha conquistato anche Emily Ratajkowski, che l'ha sfoggiata alle recenti sfilate della Milano e New York Fashion Week.