Luna Marì veste griffata: a cena con mamma Belén è casual con la giacca college Belén Rodriguez ha portato Luna Marì a cena fuori ieri sera e ne ha approfittato per farle sfoggiare un adorabile look casual e griffato: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La piccola Luna Marì, la figlia nata dalla relazione ormai finita tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Ha compito 3 anni lo scorso luglio ma, nonostante la tenerissima età, è già molto famosa sui social, visto che spesso è diventata protagonista delle foto e delle Stories postate sia dalla mamma che dal papà. Capelli biondi, occhioni azzurri e sorriso dolcissimo: la bimba è meravigliosa e somiglia in modo impressionante al padre. Ieri sera è andata a cena fuori con la mamma e, oltre a godersi una gustosa Coca-Cola, si è anche divertita a posare come una baby modella per realizzare degli scatti postati su Instagram.

Chi ha firmato la giacca college di Luna Marì

L'avevamo lasciata con i suoi primi tacchi (per la precisione con gli stivaletti azzurri identici a quelli di Vittoria Ferragni), ora ritroviamo Luna Marì in una nuova versione adorabile e trendy. Ieri mamma Belén l'ha portata a cena fuori e per lei ha scelto un look che di sicuro farà tendenza.

Luna Marì con la giacca college

Niente abitini da principessa, gonne di tulle o ballerine bon-ton, questa volta la conduttrice ha scelto per la figlia un outfit casual perfetto per la quotidianità. Il capo chiave del completo è la giacca college, un modello verde bosco ma con dei dettagli gialli e bianchi sulle spalle e una patch in tinta a effetto teddy attaccata al petto. La sua particolarità? È firmata Gucci e sugli e-commerce di moda è disponibile in versione adulto a oltre 3.000 euro.

La giacca Gucci in versione adulto

Luna Marì in versione casual

I dettagli griffati nel look di Luna non sono finiti qui: sotto la giacca college ha indossato una t-shirt bianca firmata sempre Gucci, della quale però si è intravisto solo il logo rosso a caratteri cubitali stampato sul davanti. Per completare il tutto mamma Belén ha scelto per lei un paio di jeans leggermente oversize e della sneakers bianche, due accessori perfetti per permettere alla figlia di divertirsi nel più total comfort. Capelli sciolti e leggermente spettinati, Coca-Cola tra le mani e sguardo rivolto dritto in camera: Luna Marì è una piccola icona fashion e di sicuro riuscirà a influenzare le tendenze del momento nel settore kids.

Il look casual di Luna