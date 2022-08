Belén Rodriguez in bikini davanti allo specchio: “Ho preso 4 chili, pure di felicità” Guardandosi allo specchio in bikini, Belén ha commentato i cambiamenti del suo corpo: “Ho preso 4 chili. Pure di felicità”. Chissà se c’entra qualcosa Stefano!

A cura di Giusy Dente

I fan di Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono entusiasti di rivedere la coppia di nuovo insieme. Le loro strade sembravano essersi definitivamente divise e invece i due sono tornati insieme. Ci sono andati coi piedi di piombo all'inizio, esponendosi molto poco anche sui social; solo molte settimane dopo le prime paparazzate sono usciti allo scoperto, anche se ormai era sotto gli occhi di tutti il ritorno di fiamma. La showgirl argentina e il ballerino stanno trascorrendo l'estate insieme: con loro ci sono anche Santiago e Luna Marì (la bimba nata dalla relazione di Belén con l'ex compagno Antonino Spinalbese). Hanno scelto una location a loro molto cara, quella dove hanno trascorso la Pasqua dello scorso anno, riuniti come una famiglia per la prima volta: si tratta dell'isola di Albarella. La 37enne è più radiosa che mai.

Belén con 4 chili in più (di felicità)

Una parte fondamentale della routine quotidiana di Belén Rodriguez, che le permette di mantenere il suo fisico tonico, è l'attività fisica. Non ha smesso neanche durante la gravidanza, quando si è tenuta in forma con lo yoga. Dopo il parto di Luna Marì ha ricominciato subito con un workout leggero, seguita da un personal trainer che le ha consigliato gli esercizi più adatti per ricominciare lentamente, senza strafare. Oltre alla sana alimentazione, è molto costante anche coi trattamenti estetici. È una fan dei massaggi praticati col metodo Renata França, ma ha sperimentato anche la crioterapia. La radiofrequenza si è rivelata utile soprattutto dopo le gravidanze, per restituire elasticità e tono alla zona addominale e tornare alla pancia piatta.

Luna Marì ha un anno ormai, festeggiato in grande stile con un party all'insegna del rosa. In questi mesi la showgirl argentina si è rimessa in perfetta forma, vanta un fisico invidiabile e sembra sempre la stessa. Eppure qualche trasformazione c'è stata. Lo ha ammesso lei stessa, guardandosi allo specchio in bikini. "Nel frattempo ho preso 4 chili" ha scritto. Ma niente rammarico, perché ha subito aggiunto: "Pure di felicità". E chissà se parte del merito va al ritorno di Stefano nella sua vita!