Belén Rodriguez, qual è il suo segreto per avere una pancia piatta dopo due gravidanze Belén Rodriguez ha affrontato due gravidanze nella sua vita, l’ultima delle quali si è conclusa lo scorso luglio, e ha sempre vantato una pancia piattissima e tonica. Qual è il suo segreto? Lo ha rivelato di recente sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez non è solo una delle showgirl più amate del nostro paese, è anche una mamma amorevole. Ha due figli, Santiago e Luna, e, sebbene abbia affrontato il secondo parto da meno di un anno, vanta ormai da mesi una forma fisica mozzafiato. A poche settimana dalla nascita della secondogenita era tornata a indossare gli stessi abiti pre-gravidanza, lasciando letteralmente i fan senza parole. Come ha fatto a far tornare la sua pancia piatta e tonica in così poco tempo? Nelle ultime ore lo ha rivelato sui social, dove si è mostrata alle prese con un trattamento a cui ancora oggi si sottopone: ecco di cosa si tratta (e perché da solo non basta).

Belén Rodriguez, il trattamento post gravidanza

Quale neomamma non sogna di vantare una silhouette mozzafiato come quella di Belén Rodriguez? Sui social l'argentina ha finalmente svelato il suo segreto. Se la scorsa estate dopo aver messo al mondo Luna si era mostrata alle prese con un allenamento pensato ad hoc per lei da una personal trainer, ora sta facendo qualcosa di diverso. La Rodriguez si sta sottoponendo regolarmente a un trattamento di radiofrequenza, a sua detta l'ideale quando "Si fanno due bambini e il tessuto all'altezza degli addominali si scolla un po'". In cosa consiste? Nell'attaccare sulla pancia un macchinario vibrante che stimola i muscoli come se si facessero 20.000 addominali in 30 minuti.

La pancia di Belén prima della radiofrequenza

"Tutto va abbinato a sport e giusta alimentazione"

Naturalmente la radiofrequenza da sola non può avere degli effetti miracolosi e a sottolineare la cosa è stata la stessa Belén, che nelle sue Stories ha spiegato: "Naturalmente questi trattamenti vanno abbinati a una giusta alimentazione e allo sport. Belén Rodriguez ogni mattina si sveglia e va in palestra, il segreto è il mix di tutto quanto". Insomma, sebbene la genetica abbia un'enorme influenza sulla questione, l'argentina fatica non poco per tenersi in splendida forma, soprattutto dopo aver affrontato due gravidanze. In quante seguiranno il suo esempio dopo essere diventate mamme?