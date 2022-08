Dove stanno trascorrendo le vacanze Belén e Stefano, assieme ai figli Santiago e Luna Marì Stefano e Belén sono di nuovo una coppia. Felici e innamorati, stanno trascorrendo le vacanze in un posto che amano molto, con i figli Luna Marì e Santiago.

A cura di Giusy Dente

Stefano De Martino e Belén Rodriguez sono la coppia dell'estate, più affiatati e innamorati che mai. I fan non avevano mai smesso di sperare nel ritorno di fiamma che infatti si è concretizzato ormai diversi mesi fa. All'inizio i due hanno cercato di vivere la relazione in modo molto privato e intimo, rimanendo il più possibile fuori dal gossip e dai pettegolezzi. Hanno ricominciato a frequentarsi una volta chiusa la relazione della showgirl argentina con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì. E da allora sono inseparabili. Prima le paparazzate in giro per Milano, poi le foto rubate dei weekend insieme, infine i video sui social fino alla conferma ufficiale: sono di nuovo una coppia.

Belén e Stefano in vacanza coi figli

In attesa di tornare ai rispettivi impegni televisivi (Belén ha già cominciato le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales), la showgirl argentina e il ballerino si stanno godendo le meritate vacanze. Stanno trascorrendo insieme più tempo possibile, assieme ai loro figli. Hanno scelto una destinazione particolarmente cara a Belén, perché è un posto a cui sono legati tanti bei ricordi di famiglia.

Stefano e Belén, assieme a Luna Marì e Santiago, si trovano già da qualche giorno sull'Isola di Albarella. Si tratta dello stesso posto in cui erano stati la scorsa Pasqua, prima di ufficializzare di essere di nuovo una coppia. Allora il ritorno di fiamma era solo un'ipotesi, ma quelle foto assieme a Santiago e Luna Marì, tutti felicemente riuniti nell'oasi naturale in provincia di Rovigo, erano state una conferma.

Leggi anche Belén Rodriguez ha una nuova collana d’oro ed è un dolce omaggio ai figli Santiago e Luna

La 37enne ci era stata anche in precedenza, ma senza Stefano bensì con l'ex compagno Antonino Spinalbese, subito dopo il parto della secondogenita Luna Marì. Lo aveva definito: "il paradiso". La location, di proprietà del Gruppo Marcegaglia, si trova all’interno del Parco regionale del Delta del Po', è una delle mete turistiche più belle dell’Adriatico. L'isola nascosta è perfetta per rilassarsi in tutta serenità, in un ambiente dove si respira pace e quiete. Non mancano le possibilità di divertimento, nella natura incontaminata, quindi è un posto perfetto anche per sportivi e avventurosi. Stefano e Belén lo hanno trasformato nel loro nido d'amore delle vacanze.