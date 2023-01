Belén Rodriguez a Le Iene col completo classico: sostituisce la giacca col panciotto Ieri sera è andato in onda la seconda puntata de Le Iene Show e Belén Rodriguez ha ancora una volta incantato tutti col suo stile. Ha puntato sulla moda mannish, reinterpretando in chiave moderna il classico tailleur.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, martedì 17 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 dedicato alle inchieste. La settimana scorsa è partita l'edizione 2023, che ancora una volta vede alla conduzione la coppia formata da Teo Mamuccari e Belén Rodriguez. Ad attirare le attenzioni del pubblico è soprattutto l'argentina che, oltre a dimostrare di avere talento e ironia, riesce a incantare tutti col suo stile glamour a ogni diretta. Se lo scorso anno aveva puntato sull'eleganza senza tempo di Ermanno Scervino, ora ha cambiato stilista ma riesce lo stesso a mixare sensualità, classe e trend del momento. Dopo aver dato il via alla nuova edizione in total black con le maniche a pipistrello, questa volta ha preferito un completo chic dal tocco mannish.

Chi veste Belén nella nuova stagione de Le Iene

Belén Rodriguez è la regina de Le Iene Show, sul cui palco si distingue sempre per stile e sensualità. A curare il suo armadio è la stylist di fiducia Nicole Costi, che in questa edizione del programma ha scelto per lei look firmati Magda Butrym, una stilista emergente di origini polacche che sta diventando sempre più popolare tra le star. Per la secondo puntata l'argentina è apparsa meravigliosa in versione mannish, rivisitando in chiave moderna il classico tailleur. Ha scelto un completo color crema, abbinando un paio di pantaloni palazzo a vita alta dal taglio classico a un panciotto coordinato (i prezzi sono rispettivamente di 6271045 e 815 euro). Insomma, la Rodriguez ha sostituito il tradizionale blazer col gilet taglio tuxedo, anticipando la tendenza della prossima primavera.

Completo Magda Butrym

Belén Rodriguez con i sandali nude

I dettagli glamour nel look di Belén non sono finiti qui, anche se ha preferito non osare troppo in fatto di originalità: ha abbinato il completo color crema a un paio di décolleté color nude, per la precisione il modello Francesca in pelle firmato Mon Roi Roma. Non ha rinunciato a un tocco prezioso, aggiungendo semplicemente il Love Bracelet d'oro giallo di Cartier. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mettendo così in risalto il nuovo taglio, mentre per quanto riguarda il make-up ha puntato su dei colori estremamente naturali. Sebbene abbia cambiato stilista, la Rodriguez non continua forse a essere più glamour e chic che mai?