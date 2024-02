Belén Rodriguez torna a Milano e anticipa l’estate con la borsa di paglia da quasi 2mila euro Belén Rodriguez è rientrata a Milano dopo aver trascorso il weekend a Dubai. Per il ritorno al lavoro non ha rinunciato allo stile ma ha sfoggiato un accessorio griffato in pieno stile estivo: la borsa di paglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Belén Rodriguez è rientrata a Milano dopo aver trascorso qualche giorno a Dubai. Probabilmente sarebbe dovuta partire in compagnia di Elio Lorenzoni, il compagno con il quale pare essere in crisi, ma al momento l'unica cosa certa è che a farle compagnia c'erano solo i suoi assistenti, che l'hanno aiutata ad apparire impeccabile in un lungo abito di cristalli a un evento di gala. Ora la conduttrice ha ripreso la sua "normale" quotidianità e non ha esitato a documentare tutto sui social: ecco il look "cittadino" scelto per accompagnare Santiago a scuola e per dedicarsi agli impegni professionali in programma.

Belén con camicia a pois e bracciale "religioso"

"Amore, protezione e prevenzione!", sono state queste le parole con cui Belén ha documentato il suo ritorno a Milano. Cosa ha indossato per la prima giornata lavorativa post-vacanza? Ha puntato tutto sullo stile casual ma senza rinunciare a un tocco glamour. Ha abbinato un paio di jeans dritti a una camicia di seta a pois in bianco e nero, completando il tutto con un blazer oversize scuro e con un paio di camperos bicolor con la punta dorata. Capelli sciolti e lisci, occhiali da sole total black in pieno stile diva e bracciale con ciondoli che riproducono simboli religiosi: Belén sembra essere prontissima per affrontare nuove e stimolanti sfide professionali.

I bracciali con i ciondoli religiosi

Le borse griffate di Belén Rodriguez

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look da giorno di Belén è stata la "doppia borsa". Oltre all'iconica mini Jodie beige di Bottega Veneta, quella in pelle intrecciata da 2.200, sulla spalla aveva anche una shopper di paglia in pieno stile estivo.

Borsa Prada

Sarà perché è appena tornata da Dubai o perché semplicemente intendeva anticipare la bella stagione, ma la cosa certa è che ha sfoggiato la borsa shopping in tessuto intrecciato di Prada, il modello in tessuto effetto rafia dal design morbido e destrutturato, decorata con il logo lettering ricamato sul davanti. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison la bag viene venduta a 1.600 euro. Riuscirà a diventare l'accessorio must della prossima estate?