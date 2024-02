Belén Rodriguez a Dubai, abito di cristalli con maxi scollatura per la serata nel resort di lusso Look glamour da diva per Belén Rodriguez, volata a Dubai per l’inaugurazione di un hotel di lusso. Nessuna traccia di Elio Lorenzoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez in Ermanno Scervino

È già crisi tra Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni? Fonti vicine alla coppia parlano di una relazione ormai giunta al capolinea, ma la diretta interessata per ora non ha commentato né rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla sua vita sentimentale. Sicuramente sta trovando nella famiglia un porto sicuro dove trovare calore e sostegno e nel lavoro una valvola di sfogo. In questi giorni è volata a Dubai per un evento: il compagno effettivamente non era con lei e il dettaglio non è sfuggito ai follower, che di recenti erano ormai abituati a vederli sempre in coppia sui social e in pubblico.

Belén Rodriguez in viaggio da sola

Belén Rodriguez si è presa del tempo per sé concedendosi un viaggetto in solitaria in Scozia, meta diversa da solito per lei, abituata a frequentare soprattutto spiagge assolate e paradisiache. Stavolta ha scelto un luogo dove ritrovare se stessa, alloggiando in un cottage e ha testimoniato sui social la sua vacanza da sola. Nessuna traccia di Elio Lorenzoni: i due si sono presi una pausa di riflessione dopo un periodi di passione e amore travolgente che li ha visti sempre insieme. Si era parlato persino di matrimonio. I due avevano in programma di raggiungere insieme Dubai, invece la showgirl è andata all'evento di lavoro da sola.

Belén Rodriguez in Ermanno Scervino

Il look scintillante di Belén

Belén è stata ospite di One&Only One Za'abeel del gruppo Erzner International, che a Dubai ha inaugurato una struttura di lusso, il primo resort urbano verticale: due torri gemelle altissime unite da un ponte sospeso a 100 metri d'altezza. L'ebeto ha richiamato celebrity provenienti da ogni parte del mondo: ospite della serata Jennifer Lopez, che si è esibita in un concerto privato esclusivamente per i presenti. Ma c'erano anche Vincent Cassel, Vanessa Hudgens, Naomi Campbell. Per la serata di gala, la showgirl ha scelto un look glamour. Outfit scintillante dalla testa ai piedi per lei, che ha puntato su un abito lungo firmato Ermanno Scervino con effetto degradé sul fondo, tempestato di cristalli, con bretelline sottili e ampia scollatura. Cristalli anche sulla pochette, perfettamente coordinata al vestito. "Grazie per questi giorni magici" ha scritto sui social, allegando un video in cui è di spalle e camminando saluta con la mano (chissà se Dubai o il suo Elio).