Il compleanno di Antonino Spinalbese al GFVip, regalo a sorpresa di Giaele: “Sarò sempre con te” Ieri sera i VIP del Grande Fratello hanno festeggiato Antonino Spinalbese che oggi compie 28 anni. Il concorrente è stato accolto da messaggi di auguri e abbracci, da Giaele De Donà ha ricevuto però dei regali speciali. “Questo il più bello, ti voglio bene”.

A cura di Gaia Martino

Oggi, mercoledì 1 febbraio, Antonino Spinalbese festeggia 28 anni. Ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP tutti gli inquilini gli hanno fatto gli auguri di buon compleanno, soltanto uno ha pensato ad un regalo. Giaele De Donà ha chiamato in disparte il suo amico e compagno d'avventura per consegnargli un pensiero speciale.

Il regalo di Giaele De Donà per Antonino Spinalbese

Giaele De Donà ha fatto diversi regali ad Antonino Spinalbese per il suo compleanno. In una scatola colorata ha aggiunto una lettera, due maschere per il viso e una boccetta di profumo: "È il mio, così sono sempre con te". Subito dopo la De Donà ha chiesto ad Antonino di leggere la lettera per lui scritta ad alta voce:

Caro Antonino, la mia ultima lettera non ti è arrivata e ho pensato di scrivertene un'altra. Ho tante cose che vorrei dirti ma inizio con grazie, per essermi sempre stato vicino, non ti sei mai fatto dei pregiudizi e hai subito visto oltre il mio essere a volte snob e superficiale. Tu mi conosci meglio di tutte le persone in questa casa e forse anche meglio delle persone nella vita reale. Mi sono fatta vedere al 100 % per quello che sono con te, dicono che chi trova un amico trova un tesoro e in questo il mio tesoro sei tu. Sei la mia più grande scoperta qui dentro, sei buono, generoso, e altruista. Anche se tante volte tendi a mostrare solo la tua parte del bello e dannato. So che nascondi molto di più e questa parte che hai da playboy non rispecchia la bella persona che sei e che ho conosciuto. Spero di portarti fuori da qui per continuare a coltivare la nostra amicizia e farci tutti i grattini che vogliamo senza farci riempire di insulti. Ti voglio bene, sei speciale.

Spinalbese si è emozionato davanti alle parole scritte dalla sua amica. L'ha abbracciata, poi ha commentato: "Questo è il regalo più bello".

Luca gli fa gli auguri, Antonino: "Non apprezzo"

Al momento degli auguri all'uscita dal confessionale, anche Luca Onestini si è avvicinato a Spinalbese per augurargli buon compleanno. Nonostante tra i due non scorra buon sangue, l'ex tronista avrebbe messo da parte le incomprensioni con un gesto gentile. "Odio la finzione, non apprezzo però grazie. Sono sincero, non è che non è carina come cosa, io personalmente non amo queste cose. Le trovo finte", la replica piccata del festeggiato che ha spiazzato Onestini.