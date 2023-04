Luna Marì col power suit: è lei la nuova baby modella di mamma Belén Belén Rodriguez è costretta a casa a causa del Covid ma per fortuna a farle compagnia c’è Luna Marì. Nelle ultime ore la bimba è diventata modella, trasformandosi in baby testimonial con indosso un adorabile power suit.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è bloccata a casa col Covid, ha scoperto di essere positiva poco prima di salire sul palco de Le Iene e da allora si è messa in quarantena, non esitando a mostrarsi senza neppure un filo di trucco sul viso. A farle compagnia c'è la piccola Luna Marì e per fortuna al momento nessuna delle due presenta sintomi preoccupanti. Come stanno trascorrendo le loro giornate? Si divertono a provare outfit all'insegna del glamour. Nelle ultime ore la bimba è diventata una baby modella, trasformandosi in una vera e propria donna in carriera: ecco l'adorabile power suit in versione mini che ha indossato negli scatti condivisi dalla madre sui social.

Luna Marì diventa modella

Cecilia Rodriguez è appena partita con Ignazio Moser e il suo staff per il Los Angeles Hinnominate Tour e probabilmente nei prossimi giorni diventerà protagonista di alcuni eventi glamour per sponsorizzare il brand. Non si sa se sarebbe dovuta partire anche Belén ma la cosa certa è che proprio nelle ultime ore la conduttrice ha trasformato sua figlia Luna Marì nella baby testimonial del marchio. L'ha fatta posare con uno degli outfit della nuova collezione, mostrandola ai followers in una versione adorabile ed elegante. La bimba ha seguito il trend del power suit, ovvero il completo formale "da lavoro", proponendolo in una variante "kids" che si rivelerà perfetta per la primavera.

Luna Marì col completo Hinnominate

Il completo elegante di Luna

Al motto di "Baby Hinnominate", Luna Marì ha posato in total white con indosso un adorabile completo classico del brand di mamma Belén. Il power suit in versione kids è caratterizzato da una giacca monopetto lunga e a due bottoni e da un abitino in tinta con la gonna a pieghe. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto delle calzamaglie coordinate e un paio di ballerine Mary Jane a contrasto in total black. La piccola Luna ha inoltre rivoluzionato hair look, dicendo addio alle pieghe sciolte e apparendo meravigliosa con un raccolto messy portato con la fila laterale. Tra sorrisi, baci in camera e sfilate improvvisate la bimba non è forse una vera e propria icona fashion?

