Belén Rodriguez senza trucco e con la tuta, si prepara per Le Iene ma scopre di avere il Covid Belén Rodriguez era pronta per salire ancora una volta sul palco de Le Iene ma poco prima della diretta ha scoperto di avere il Covid ed è stata costretta a tornare a casa. Nel frattempo, però, aveva documentato i preparativi con un look comodo e al naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che ormai da anni con le sue inchieste e con le sue interviste tiene il pubblico incollato alla tv. La padrona di casa Belén Rodriguez aveva cominciato a documentare i preparativi per la diretta sui social ma alla fine non si è presentata sul palco, il motivo? Nonostante non avesse alcun sintomo, ha fatto due tamponi e ha scoperto di essere positiva al Covid. È stata dunque costretta a tornare a casa, provando non poca frustrazione. Nel frattempo, però, aveva già rivelato il look cozy scelto per il backstage: ecco com'è la conduttrice in versione comoda e col viso al naturale.

La foto di Belén al naturale

Prima di scoprire di avere il Covid Belén aveva già dato il via ai preparativi per la nuova puntata de Le Iene, tanto che la sua truccatrice e il suo hairstylist hanno spiegato che, nella speranza di non essere già stati contagiati, le hanno fatto indossare subito la mascherina non appena avuto la notizia. Poco prima la conduttrice si era immortalata in viaggio con il viso libero dal trucco. Niente blush, fondotinta, eye-liner o rossetto, Belén era apparsa meravigliosa al naturale con delle adorabili lentiggini sulle guance e l'espressione serena. Il dettaglio che non è passato inosservato? In versione acqua e sapone somigliava in modo impressionante alla mamma Veronica Cozzani.

Belén senza trucco

Il look cozy di Belén Rodriguez

Sebbene abbia abituato i fan ai suoi minidress e ai suoi vertiginosi tacchi a spillo, nella quotidianità Belén non ha paura di lasciare spazio alla comodità. Il look "pre-Covid" è infatti all'insegna dello stile cozy: si era presentata negli studi Mediaset con una tuta oversize, un modello con dei pantaloni parachute in verde e una maxi felpa a contrasto ma con delle righe in tinta su maniche e busto.

La Birkin bag di Belén

Sneakers Adidas, cappello pescatore e capelli lisci: Belén non ha rinunciato neppure a un tocco "lussuoso" con una Birkin Bag di Hermès color fango. Naturalmente non poteva mancare il selfie con la mascherina, nella cui didascalia ha scritto: "In questi casi si può dire vaffanculo?". A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche giorno per vederla ancora una volta in tv.