Belén Rodriguez brilla a Le Iene con il minidress tempestato di cristalli Belén Rodriguez ha cambiato stile per la quinta puntata del programma Mediaset: addio abiti romantici a fiori, ora è il momento di brillare con un abito bustier sensuale e glamour.

A cura di Beatrice Manca

Martedì 7 febbraio è andata in onda una nuova puntata del programma televisivo Le Iene: mentre il Festival di Sanremo dominava gli ascolti in casa Rai, anche grazie alla presenza e allo stile di Chiara Ferragni, le scuderie Mediaset hanno puntato tutto sul longevo programma di attualità e sul fascino della conduttrice Belén Rodriguez. La showgirl argentina ha sfoggiato per l'occasione un look scintillante, all'insegna della sensualità.

L'abito senza spalline di Belén a Le Iene

L'avevamo lasciata con un abito monospalla floreale che faceva aria di primavera: in questa nuova puntata Belén ha voluto cambiare drasticamente stile, abbondando i vezzi romantici, per sfoggiare un minidress senza spalline nero con scollatura a cuore. Corto, aderente e scintillante: l'abito strapless firmato Magda Butrym è un'esplosione di grinta e sensualità. Il modello è in vendita al prezzo di 2675 euro.

L’abito Magda Butrym di Belén Rodriguez

Le scarpe gioiello di Belén Rodriguez

Per completare il look la showgirl ha indossato un paio di scarpe nere firmate Ninalilou Shoes, brand che è diventato una costante del suo guardaroba televisivo. I sandali erano impreziositi da una ‘rosa' scintillante di cristalli sulla punta, il perfetto pendant con il minidress di strass: un bel cambio rispetto al look casual con i jeans anni Novanta con cui aveva aperto la settimana. Il look, ancora una volta, è stato curato dalla fidata stylist Nicole Costi. Il tocco finale? I capelli lisci sulle spalle