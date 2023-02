Belén Rodriguez coi jeans scambiati: il nuovo look casual è in stile anni ‘90 Belén Rodriguez non rinuncia allo stile neppure durante i weekend di relax con i figli. Nelle ultime ore ha infatti spopolato con un paio di jeans “scambiati”, riproponendo una delle mode più gettonate degli anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tra le donne più amate della televisione italiana, attualmente è impegnata con Le Iene Show, sul cui palco ogni settimana spopola con i suoi look glamour e sensuali, dai tailleur mannish ai minidress floreali. Il tempo libero lo trascorre con i figli Santiago e Luna Marì e, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, tra le mura domestiche lascia spazio alla comodità. Niente tacchi a spillo, tubini fascianti o corpetti strizzati, l'argentina punta sulla moda cozy. Non per questo, però, rinuncia allo stile. Il look sfoggiato nel weekend ne è la prova materiale, la sua particolarità? Ripropone uno dei trend più gettonati degli anni '90, quello dei pantaloni in denim "scambiati".

I jeans scambiati di Belén

In quanti ricordano con affetto gli anni '90? Il mondo della moda è venuto incontro ai più nostalgici, visto che ha rilanciato alcuni dei trend che hanno spopolato proprio in quel periodo storico. Belén ne ha data l'ennesima prova: per il weekend in famiglia ha riproposto gli iconici jeans "scambiati" che andavano in voga all'epoca. Per essere precisi ha sfoggiato un modello oversize e a vita bassa firmato Unconventional Denim, la cui particolarità sta proprio nel lavaggio. Viene chiamato "lavaggio acido" ed è caratterizzato da una serie di sfumature a contrasto che vanno dal blu scuro all'azzurro ghiaccio che sembra essere quasi bianco.

Belén con i jeans Unconventional Denim

Belén Rodriguez in versione cozy

Per completare il tutto la Rodriguez ha scelto una semplice canotta scollata in verde, aggiungendo un dettagli d'ispirazione militare all'outfit. Niente tacchi alti o scarpe bon-ton, ha preferito un paio di comode sneakers, per la precisione le Stan Smith di Adidas, così da godersi al massimo la passeggiata con Santiago. Per affrontare il freddo, inoltre, ha aggiunto una felpa bianca e un giaccone total black. Capelli sciolti, labbra contornate da un filo di rossetto e make-up naturale: Belén riesce a essere meravigliosa e trendy anche in versione cozy. In quante prenderanno ispirazione dal suo stile per l'inverno?