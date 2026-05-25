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Ilary Blasi si prepara all’estate 2026 con la french manicure quadrata ispirata agli anni ’90

Ilary Blasi ha già dato il via ai preparativi per l’estate 2026, sfoggiando sui social la manicure destinata a fare tendenza: il french quadrato in stile anni ’90.
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A cura di Valeria Paglionico
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Ilary Blasi è tra le star dello spettacolo più chiacchierate del momento: oltre ad aver appena portato a termine la fortunata esperienza al timone del Grande Fratello Vip, sta anche affrontando le "battute finali" del divorzio da Francesco Totti. Subito dopo aver presenziato in tribunale, è poi partita alla volta di Francoforte per raggiungere il promesso sposo Bastian Muller. Quale migliore occasione di questa esperienza vacanziera per sfoggiare la manicure destinata a fare tendenza la prossima estate?

Ilary Blasi dall'estetista di fiducia

L'ultima cosa fatta da Ilary Blasi a Roma prima di partire alla volta di Francoforte? Visitare l'estetista di fiducia Roberta Sgarroni, così da rinnovare la manicure e cominciare a prepararsi per l'estate ormai alle porte. Come imposto dal trend più gettonato del momento, quello che vuole dire addio ai colori sgargianti, ha scelto una nail art minimal e classica, ovvero il french. Ha usato una base color nude e un bianco gesso per le punte ma la cosa particolare è che l'ha rivisitata in chiave "vintage", ovvero con le unghie quadrate in stile anni '90. La lunetta è sempre ovale, mentre le le punte sono squadrate ai massimi livelli, praticamente quasi appuntite.

La french manicure di Ilary Blasi
La french manicure di Ilary Blasi

Il trend della french manicure anni '90

Gli anni '90 sono tornati e ora a dimostrarlo è anche la manicure di tendenza. Come dimostrato da Ilary Blasi, il french è tornato a spopolare ma in versione quadrata. Niente più unghie dalla forma naturale o a mandorla, è arrivato il momento di armarsi di limetta e di realizzare una forma super appuntita, proprio come andava di moda alla fine del secolo scorso. Certo, a primo impatto potrebbe sembrare un "pugno nell'occhio", ma è un piccolo "sacrificio" da fare per essere sempre sul pezzo. La prossima estate, infatti, la manicure quadrata dominerà ovunque e non ci si sentirà più un "pesce fuor d'acqua". In quante prenderanno ispirazione dalla conduttrice?

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