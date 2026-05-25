Ilary Blasi si prepara all’estate 2026 con la french manicure quadrata ispirata agli anni ’90
Ilary Blasi è tra le star dello spettacolo più chiacchierate del momento: oltre ad aver appena portato a termine la fortunata esperienza al timone del Grande Fratello Vip, sta anche affrontando le "battute finali" del divorzio da Francesco Totti. Subito dopo aver presenziato in tribunale, è poi partita alla volta di Francoforte per raggiungere il promesso sposo Bastian Muller. Quale migliore occasione di questa esperienza vacanziera per sfoggiare la manicure destinata a fare tendenza la prossima estate?
Ilary Blasi dall'estetista di fiducia
L'ultima cosa fatta da Ilary Blasi a Roma prima di partire alla volta di Francoforte? Visitare l'estetista di fiducia Roberta Sgarroni, così da rinnovare la manicure e cominciare a prepararsi per l'estate ormai alle porte. Come imposto dal trend più gettonato del momento, quello che vuole dire addio ai colori sgargianti, ha scelto una nail art minimal e classica, ovvero il french. Ha usato una base color nude e un bianco gesso per le punte ma la cosa particolare è che l'ha rivisitata in chiave "vintage", ovvero con le unghie quadrate in stile anni '90. La lunetta è sempre ovale, mentre le le punte sono squadrate ai massimi livelli, praticamente quasi appuntite.
Il trend della french manicure anni '90
Gli anni '90 sono tornati e ora a dimostrarlo è anche la manicure di tendenza. Come dimostrato da Ilary Blasi, il french è tornato a spopolare ma in versione quadrata. Niente più unghie dalla forma naturale o a mandorla, è arrivato il momento di armarsi di limetta e di realizzare una forma super appuntita, proprio come andava di moda alla fine del secolo scorso. Certo, a primo impatto potrebbe sembrare un "pugno nell'occhio", ma è un piccolo "sacrificio" da fare per essere sempre sul pezzo. La prossima estate, infatti, la manicure quadrata dominerà ovunque e non ci si sentirà più un "pesce fuor d'acqua". In quante prenderanno ispirazione dalla conduttrice?