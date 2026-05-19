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Addio smalto colorato, la pedicure francese è il beauty trend da seguire nell’estate 2026

L’estate 2026 si avvicina ed è arrivato il momento di scoprire i trend che spopoleranno. Se volete essere super chic quando indosserete per la prima volta i sandali, dovete puntare sulla pedicure francese: ecco come realizzarla.
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A cura di Valeria Paglionico
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Manca poco più di un mese all'inizio dell'estate 2026 e, dopo un'insolita ondata di maltempo, il sole e il caldo stanno finalmente arrivando. Complici le temperature che si alzano, a tutti viene voglia di rispolverare gli abiti leggeri e di scoprire i piedi. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare una pedicure alla moda? Quest'anno per essere di tendenza bisogna dire addio ai colori sgargianti tipicamente estivi e puntare tutto sui toni neutri della pedicure francese.

French pedicure per seguire il trend del quiet luxury

Siamo sempre stati abituati a lasciare spazio ai colori vitaminici con l'arrivo dell'estate, da fucsia fluo al giallo acceso, fino ad arrivare al blu brillante e al verde mela. In questo 2026, però, le cose sembrano essere destinate a cambiare, soprattutto quando si parla di pedicure. Sulla scia del trend del quiet luxury, ovvero dello stile iper raffinato che punta tutto sulla semplicità e sulla sobrietà, stanno tornando a trionfare le tinte neutre del french. La pedicure con le punte delle unghie definite è super curata, discreta e chic ma dà "l'illusione" di essere praticamente invisibile, dunque è l'ideale per chi non intende eccedere.

French pedicure
French pedicure

Come realizzare la pedicure francese per l'estate 2026

Come realizzare la pedicure francese? Così come per la manicure, bisogna usare una base nude e un colore a contrasto sul bordo dell'unghia. Se in passato il bianco utilizzato per la lunetta era un luminoso gesso, ora a spopolare è la micro french con una linea più sottile e delicata in bianco tenue, nuance estremamente naturale. Naturalmente va realizzata su delle unghie corte, l'assoluto must della prossima stagione. La french pedicure può essere abbinata alla manicure oppure a contrasto, in tutti i casi donerà un look super sofisticato che strizza l'occhio ai primi anni 2000. In quante la sfoggeranno per le prime uscite estive con i sandali?

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