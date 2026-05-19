Addio smalto colorato, la pedicure francese è il beauty trend da seguire nell’estate 2026
Manca poco più di un mese all'inizio dell'estate 2026 e, dopo un'insolita ondata di maltempo, il sole e il caldo stanno finalmente arrivando. Complici le temperature che si alzano, a tutti viene voglia di rispolverare gli abiti leggeri e di scoprire i piedi. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare una pedicure alla moda? Quest'anno per essere di tendenza bisogna dire addio ai colori sgargianti tipicamente estivi e puntare tutto sui toni neutri della pedicure francese.
French pedicure per seguire il trend del quiet luxury
Siamo sempre stati abituati a lasciare spazio ai colori vitaminici con l'arrivo dell'estate, da fucsia fluo al giallo acceso, fino ad arrivare al blu brillante e al verde mela. In questo 2026, però, le cose sembrano essere destinate a cambiare, soprattutto quando si parla di pedicure. Sulla scia del trend del quiet luxury, ovvero dello stile iper raffinato che punta tutto sulla semplicità e sulla sobrietà, stanno tornando a trionfare le tinte neutre del french. La pedicure con le punte delle unghie definite è super curata, discreta e chic ma dà "l'illusione" di essere praticamente invisibile, dunque è l'ideale per chi non intende eccedere.
Come realizzare la pedicure francese per l'estate 2026
Come realizzare la pedicure francese? Così come per la manicure, bisogna usare una base nude e un colore a contrasto sul bordo dell'unghia. Se in passato il bianco utilizzato per la lunetta era un luminoso gesso, ora a spopolare è la micro french con una linea più sottile e delicata in bianco tenue, nuance estremamente naturale. Naturalmente va realizzata su delle unghie corte, l'assoluto must della prossima stagione. La french pedicure può essere abbinata alla manicure oppure a contrasto, in tutti i casi donerà un look super sofisticato che strizza l'occhio ai primi anni 2000. In quante la sfoggeranno per le prime uscite estive con i sandali?