Belén Rodriguez a Le Iene col monospalla: è romantica e sensuale con i fiori sull’abito Ieri sera è andata in onda la quarta puntata de Le Iene Show, la prima ufficialmente senza Teo Mamuccari. Belén Rodriguez ha dominato il palco “in solitaria”, incantando il pubblico con un adorabile minidress floreale.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, la prima "ufficialmente" senza Teo Mammucari, il conduttore che a sorpresa la scorsa settimana non si è presentato in studio a causa di alcuni screzi con la produzione. La collega e amica Belén Rodriguez non ha potuto fare a meno di rendergli omaggio all'inizio della diretta, lo ha salutato definendolo un "professionista che ha fatto grande questo programma". Naturalmente non ha rinunciato allo stile ed è tornata a incantare il pubblico con un look sbarazzino ma allo stesso tempo romantico e sensuale. Così come successo lo scorso martedì con un minidress floreale, anche questa settimana l'argentina ha portato in studio una piccola anticipazione della primavera.

Il minidress a fiori di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez continua a sorprendere con i suoi outfit al timone de Le Iene: dopo aver spaziato tra total black con le maniche a pipistrello e tailleur mannish "rivisitato", dalla scorsa settimana sta anticipando la primavera con delle coloratissime stampe floreali. Ancora una volta si è affidata a Magda Butrym, la stilista di origini polacche più amata dalle star da qualche tempo a questa parte. Ha sfoggiato un mini abito monospalla a fondo nero ma decorato con dei fiori variopinti che sembrano essere dipinti: ha una fisciacca laterale, un abbellimento 3D su fianchi e spalle e lascia la schiena nuda. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 1.555 euro.

Abito Magda Butrym

Belén Rodriguez con le scarpe di vernice

A completare il look da prima serata di Belén Rodriguez non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo. L'argentina ha indossato un paio di décolleté di vernice nera firmati Alevì Milano, per la precisione il modello Camilla con un cinturino regolabile intorno alla caviglia. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del marchio costano 630 euro (anche se ora è possibile trovarle in sconto). Belén non ha rinunciato al suo bracciale preferito, il Love Bracelet total gold di Cartier, che ha aggiunto un tocco prezioso all'outfit. Capelli sciolti e lisci, trucco appena accennato e sorriso smagliante: la Rodriguez è in assoluto la regina di stile di Italia 1

