Belén Rodriguez porta la primavera a Le Iene: l’abito di rose con l’oblò sul seno Martedì 24 gennaio è andata in onda la terza puntata del programma ‘Le Iene’ con un look colorato e floreale che fa già aria di primavera.

A cura di Beatrice Manca

Anche se le temperature sono ancora invernali, la primavera è dietro l'angolo. Almeno così sembra pensarla Belén Rodriguez, che nella puntata di Le Iene Show andata in onda martedì 24 gennaio, ha sfoggiato un abito floreale con un tripudio di rose rosse. Dopo il sofisticato completo avorio con panciotto e pantaloni, la conduttrice argentina ha cambiato stile con un minidress coloratissimo per la terza puntata.

Belén con l'abito a fiori

Per prepararsi al meglio alla puntata di martedì 24 gennaio Belén si è regalata una seduta dal parrucchiere dove ha illuminato la chioma con sfumature più calde e poi ha mostrato ai social il suo ultimo acquisto, un orologio d'oro di Cartier. Per la puntata ha deciso di osare con un look già molto primaverile: un abito corto e aderente con scollatura all'americana e dettagli cut out con una stampa di rose rosse su fondo rosa pesca.

Belén Rodriguez con l’abito Magda Butrym

La particolarità? L'intreccio sul corpetto che lascia delle sezioni cut out sul torace. L'abito è in vendita sulle piattaforme di shopping online a 1.445 euro. Per completare il look Belén ha indossato semplici sandali con i listini e i lacci intrecciati intorno alla caviglia.

Abito Magda Butrym (foto via LuisaViaRoma.com)

Chi veste Belén per Le Iene

Per la nuova edizione di Le Iene la co conduttrice Belén Rodriguez ha deciso di cambiare stile: quest'anno il suo guardaroba è interamente firmato da Magda Butrym, stilista emergente di origini polacche che sta rapidamente conquistando Hollywood e le star di tutto il mondo, inclusa Kim Kardashian. A curare i look della showgirl argentina è ancora la fidata stylist Nicole Costi, che fino ad oggi ha scelto proposte sofisticate e glamour al tempo stesso. Non resta che seguire il programma per scoprire come si evolverà il suo look.