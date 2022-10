Luna Marì in versione fatina: la figlia di Belén è adorabile con ali e gonna multicolor Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Complice la festa di Halloween alle porte, mamma Belén l’ha trasformata in una fatina multicolor. Il risultato? Assolutamente adorabile.

A cura di Valeria Paglionico

Halloween si avvicina e le star stanno preparando tutto nei minimi dettagli per rendere i festeggiamenti unici e spaventosi. I genitori "famosi", in particolare, si stanno sbizzarrendo con i travestimenti per i loro figli, facendo a gara sui social con delle idee super originali. Dopo Baby Vittoria Ferragni,trasformata prima in un Gremlin grazie al costume disegnato da Fedez e poi in un unicorno, nelle ultime ore è stato il turno di Luna Marì Spinalbese, la seconda figlia di Belén Rodriguez nata dalla relazione ormai finita con Antonino Spinalbese. L'argentina l'ha immortalata in versione fatina multicolor, dando prova del fatto che giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile.

Belén si gode il relax con Luna Marì

Avevamo lasciato Belén Rodriguez col minidress di pelle sul palco de Le Iene, oggi la ritroviamo tra le mura domestiche a godersi un po' di meritato relax in compagnia del marito Stefano De Martino e dei figli Santiago e Luna Marì. Nelle ultime ore è stata proprio la secondogenita a essere diventata protagoniste delle sue Stories, il motivo? Ha sfoggiato un adorabile travestimento per Halloween. La mamma l'ha trasformata in una fatina multicolor, divertendosi a giocare con lei mentre guardava la tv. La reazione della bimba? Sebbene in un primo momento sembrasse un tantino spaesata, poco dopo non ha esitato a sorridere in camera.

Luna Marì con le ali da fata

Il costume da fatina di Luna Marì

Il vestito da fatina di Luna Marì era costituito da due pezzi coordinati: la gonnellina di tulle arcobaleno e le ali multicolor da portare dietro le spalle come uno zaino. Per completare il tutto in modo trendy mamma Belén ha scelto per lei un maglioncino rosa, dei collant a righe variopinte e un paio di adorabili scarpette rosse (un modello diverso rispetto alle Gucci che la piccola aveva sfoggiato qualche giorno fa). Complici i ricciolini dorati, gli occhioni dolci e profondi e l'innata tenerezza, Luna era una fata perfetta. Nel giorno di Halloween si trasformerà in qualcosa di più spaventoso, magari vestendosi in coordinato con il fratellino Santiago?

