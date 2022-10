Vittoria come un unicorno: il costume di Halloween scelto da Chiara Ferragni è adorabile Halloween si avvicina e Vittoria Lucia Ferragni lo sta capendo bene. Dopo aver sfoggiato il costume da Gremlin disegnato per lei da papà Fedez, ieri si è lasciata immortalare col travestimento scelto da mamma Chiara: un adorabile unicorno.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni ad Halloween ma sono già moltissimi coloro che sui social non possono fare a meno di dare qualche piccola anticipazione dei travestimenti spaventosi e originali scelti per quest'anno. È il caso dei Ferragnez, che in prossimità del 31 ottobre si divertono sempre a trasformare i loro figli in personaggi iconici sopra le righe. Nel 2021 i quattro avevano puntato su un costume "di gruppo" dall'animo dark: complice il fatto che si trattava della prima festa "dei morti viventi" di Vittoria, erano diventati infatti la famiglia Addams. Quest'anno la protagonista della festa sembra essere proprio la secondogenita che, dopo aver dato il via alle danze in versione Gremlin, ieri pomeriggio si è trasformata in un adorabile unicorno.

Il look da unicorno di Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez si stanno sfidando a colpi di travestimenti di Halloween da qualche giorno a questa parte ma la cosa particolare è che la loro "modella d'eccezione" è la piccola Vittoria, che al momento ha già sfoggiato tre diversi costumi. Il primo è stato quello da zucca scelto per una gita a tema, il secondo è stato disegnato dal rapper ed è una maxi tuta pelosa da Gremlin.

Vittoria unicorno con mamma Chiara Ferragni

Ieri è stato il turno della mamma, che per la bimba ha scelto qualcosa di decisamente più "romantico". Di cosa si tratta? Di un look da unicorno. Ieri Baby V. si è lasciata immortalare felice e divertita con indosso un adorabile abito di tulle in bianco, abbinato a un paio di stivaletti rossi e a delle angeliche ali total pink. A completare il tutto non poteva mancare il cerchietto con il corno arcobaleno, accessorio che le ha permesso di completare la trasformazione con un tocco magico e variopinto.

Vittoria con il look da unicorno

Tutti i travestimenti per Halloween dei Ferragnez

Sarà perché si tratta del suo secondo Halloween o perché semplicemente è la mascotte di casa, ma la cosa certa è che Vittoria è la protagonista indiscussa di questo periodo dedicato ai travestimenti spaventosi e horror. Negli scorsi anni anche Leone aveva più volte sfoggiato dei travestimenti davvero originali, da quello di Pikachu dei Pokemon a quello da supereroe coordinato a quello dei genitori, e di sicuro anche nei prossimi giorni si presterà all'ennesima trasformazione sopra le righe. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche giorno per scoprire l'ennesimo ed esilarante travestimento di famiglia, certi del fatto che i Ferragnez riusciranno ancora una volta a distinguersi per singolarità.