Vittoria adorabile vestita da zucca: la figlia di Chiara Ferragni e Fedez è pronta per Halloween In casa Ferragnez tutto sembra essere pronto per Halloween. Ieri Fedez ha portato la piccola Vittoria in un campo di zucche e le ha fatto sfoggiare un travestimento a tema: ecco le adorabili foto della bimba.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni alla notte più "spaventosa" dell'anno, quella di Halloween, e sono molti coloro che si stanno preparando per renderla memorabile. C'è chi è alle prese con l'organizzazione del party, chi è alla ricerca del costume, chi semplicemente ha intenzione di approfittare della giornata di riposo per far tardi la sera: la cosa certa è che il 31 ottobre è più atteso che mai. In casa Ferragnez tutto sembra essere pronto per festeggiare al meglio e la piccola Vittoria lo ha capito bene, visto che proprio nelle ultime ore ha sfoggiato un adorabile travestimento da zucca: ecco le dolcissime foto della figlia di Chiara Ferragni e Fedez.

Fedez e Vittoria nel campo di zucche

Ieri Fedez ha organizzato una dolcissima giornata papà-figlia. Mentre Leone era a scuola e la moglie alle prese con alcuni impegni professionali, lui ha fatto visita a un campo di zucche nei pressi di Milano e ne ha approfittato per far sfoggiare a Baby V. un look a tema. La piccola si è vestita da zucca come richiede la tradizione di Halloween e si è lasciata immortalare sullo sfondo di un meraviglioso paesaggio bucolico (con tanto di decine e decine di zucche pronte per essere intagliate). Certo, in alcuni scatti la sua espressione è un tantino contrariata, ma la cosa certa è che si è divertita non poco a correre tra i campi e a giocare all'aria aperta.

Baby Vittoria vestita da zucca

Il costume da zucca di Baby Vittoria

Com'è il costume di Halloween della piccola Vittoria? Assolutamente perfetto. Per trasformarsi in una zucca ha indossato dei leggings e una maglietta a maniche verde bosco, completando il tutto con un costume arancione che riprende la forma dell'ortaggio (con tanto di occhi e bocca intagliati). Naturalmente non poteva mancare il cappellino coordinato, un modello a basco sempre in arancione che ha reso tutto ancora più adorabile. Insomma, la seconda figlia di Chiara e Fedez è prontissima per l'arrivo di Halloween: tornerà nel campo di zucche insieme alla mamma e al fratello Leone nei prossimi giorni?