Vittoria diventa un Gremlin: è il costume di Halloween disegnato da Fedez “Come ogni anno ho progettato e disegnato il costume di Halloween per i miei figli”: Fedez ha esordito così su Instagram, mostrando il travestimento della piccola Vittoria, diventata un Gremlin.

A cura di Giusy Dente

In casa Ferragni i travestimenti piacciono particolarmente dunque Halloween è sempre un ottimo spunto per dare sfogo alla fantasia. Fedez, che ha un animo creativo, è quello che più di tutti si impegna per trovare sempre qualcosa di diverso dal solito. E anche quest'anno non si è smentito, pensando a un costume originale per la piccola Vittoria.

Halloween a casa Ferragnez

I Ferragnez in passato hanno abituato fan e follower a travestimenti curatissimi e originali, in occasione di Halloween, festa che a quanto pare amano particolarmente. Fedez e Chiara Ferragni coinvolgono anche i loro figli, i piccoli Vittoria e Leone, per realizzare scatti di famiglia molto dettagliati. Nel 2018, quando la secondogenita della coppia non era ancora nata, si erano travestiti a tema supereroi. L'anno successivo era stata la volta dei Pokemon: tutti e tre con un inconfondibile costume giallo da Pikachu. Halloween del 2021 è stato il primo in quattro: è stato l'anno della svolta dark, in cui si sono ispirati alla famiglia Adams al completo. Chiara Ferragni era Morticia, Fedez era Gomez, Leone interpretava il piccolo Dudley e Vittoria (con tanto di parrucca) era Mercoledì Addams.

I costumi di Vittoria per Halloween

Quest'anno il primo costume di Vittoria è stato da zucca. Per la famiglia è un po' una tradizione, visto che anche quest'anno si sono recati nello stesso campo di zucche dello scorso anno. I Ferragnez si sono immersi nell'atmosfera autunnale e hanno replicato il travestimento del 2021. Ma non poteva certo mancare qualcosa di molto più originale e personalizzato, con un papà come Fedez!

Il rapper ha esordito su Instagram spiegando: "Come ogni anno ho progettato e disegnato il costume di Halloween per i miei figli". La scelta per la piccola di casa è caduta sui Gremlins! Ebbene sì, per la secondogenita ha fatto realizzare un costume "peloso" con zampe lunghe e maxi orecchie, che replica le fattezze del personaggio cinematografico degli anni Ottanta.

Chi sono i Gremlins

Il Gremlin è una creatura mitologica: è una sorta di spiritello scherzoso, inventato forse dai piloti per spiegare sabotaggi, guasti e inspiegabili inconvenienti tecnici dei loro mezzi. I Gremlins hanno ispirato il cinema e la letteratura. Roald Dahl è stato il primo a scrivere un racconto, maneggiato persino da Walt Disney per alcuni cartoni animati poi mai realizzati.

I Gremlins sono però passati con successo ai fumetti, ai videogiochi e alla narrativa fantasy: li troviamo del gioco di ruolo Dungeons & Dragons. E non potevano mancare al cinema: sono stati i cattivi di due fortunati film degli anni '80 di Joe Dante. Il regista li ha rappresentati come creaturine pelose simili a scimmiette con lunghe orecchie a punta: proprio come la piccola Vittoria.