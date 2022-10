Belén Rodriguez a Le Iene è “selvaggia”: quarta puntata con minidress di pelle e gioielli pantera Ieri sera è andata in onda la quarta puntata de Le Iene Show e Belén Rodriguez ha ancora una volta spopolato col suo look. Sul palco è apparsa meravigliosa, glamour e “selvaggia” con indosso un minidress di pelle, lo ha abbinato a dei preziosissimi gioielli pantera.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 tornato con le sue inchieste e i suoi servizi esclusivi. A presentarlo è ancora una volta la coppia formata da Teo Mamuccari e Belén Rodriguez, che nella scorsa stagione televisiva avevano dimostrato di essere super affiatati fianco a fianco. Ad attirare le attenzioni del pubblico ogni settimana è soprattutto l'argentina, che sul palco riesce sempre a dare il meglio di lei in fatto di stile. Così come nella puntata dello scorso martedì, dove era apparsa meravigliosa in un completo color prugna, anche ieri sera ha puntato su un look di pelle, arricchendolo con dei preziosissimi gioielli pantera, dal maxi anello alla collana rigida.

Il mini abito di Belén a Le Iene

Fin dal debutto della nuova edizione de Le Iene Belén ha dimostrato di saper essere particolarmente eclettica in fatto di stile. Spazia tra tailleur mannish, completi bon-ton e sensuali minidress, apparendo sempre bellissima, sofisticata e soprattutto iper femminile sul palco di Italia 1.

Ermanno Scervino A/I 2022–23

Ieri sera ha pensato bene di puntare sulla sensualità con un mini abito a tubino di Ermanno Scervino, Maison che sta firmando tutti i suoi look per l'esperienza al timone della trasmissione. Per la precisione ha scelto un modello strapless e aderente che ha messo in risalto sia le gambe che il décolleté, è in pelle color tabacco e fa parte della collezione Autunno/Inverno 2022-23.

Scarpe Ninalilou

Chi ha firmato i gioielli pantera di Belén

Per completare il tutto l'argentina ha scelto un paio di scarpe in tinta, ovvero dei décolleté col tacco e con una fibbia metallica sulla punta di Ninalilou. La vera chicca del look di Belén sono però i gioielli, tutti della collezione Panthère di Cartier: ha abbinato un maxi anello in oro giallo con la pantera che ruggisce (da 30.800 euro) a una collana rigida coordinata, un modello aperto sul davanti decorato con lacca nera, peridoti e onice.

I gioielli Cartier

Il suo prezzo? Lo si può conoscere solo dopo aver ordinato il prezioso, visto che varia a seconda del peso, della misura e dalle pietre preziose scelte. La Rodriguez ha poi tenuto i capelli sciolti, puntando tutto su delle vaporose beach waves che hanno aggiunto un ulteriore tocco selvaggio all'outfit.