Belén Rodriguez, terza puntata de Le Iene col completo di pelle: per l’autunno veste in color prugna Ieri sera è andata in onda la terza puntata de Le Iene Show e ancora una volta Belén Rodriguez ha sorpreso il pubblico col suo look. Ha puntato sull’eleganza e sull’audacia con un completo tutto di pelle, lanciando il colore must dell’autunno: il prugna.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la terza puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che ogni anno ritorna con le sue inchieste esclusive e le sue interviste ironiche. Visto che "squadra vincente non si cambia", la coppia di presentatori Teo Mammucari e Belén Rodriguez è stata riconfermata, dando ancora una volta prova di essere super affiatata. È però soprattutto l'argentina che riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé: settimana dopo settimana sfoggia sempre dei look sofisticati e glamour, mettendo in risalto la sua innata sensualità con stile. Per la terza puntata ha optato per un completo di pelle color prugna, nuance destinata a diventare un vero e proprio must dell'autunno: ecco tutti i dettagli dell'outfit della showgirl.

Chi ha firmato il look prugna di Belén

Nelle scorse settimane Belén aveva dato prova di vantare uno stile molto eclettico, spaziando tra tailleur mannish total white da business woman e minidress sensuali e fascianti. Per la terza puntata ha rivoluzionato ancora una volta il suo look e ne ha approfittato per lanciare il colore che spopolerà durante l'Autunno/Inverno 2022-23, il prugna, ovvero una nuance a metà tra il viola e il bordeaux. La conduttrice ha dato spazio a un completo in pelle chic ma allo stesso tempo audace. Ha abbinato una camicia a maniche lunghe dal taglio classico a una pencil skirt incrociata e a vita alta con una fibbia al lato del fianco, tutto firmato Ermanno Scervino (collezione Fall/Winter 2022-23). Il tocco di classe? Il rossetto coordinato molto marcato

Ermanno Scervino collezione F/W 2022–23

Belén con gli orecchini Love a Le Iene

Per completare il tutto ha scelto delle scarpe a contrasto in nero, per la precisione un paio di slingback col tacco a spillo di MVP Wardrobe. Niente capelli sciolti o pieghe sofisticate, Belén ha tenuto la chioma legata in un raccolto tiratissimo portato con la fila laterale che ha messo in risalto gli orecchini a cerchio della collezione Love di Cartier, per la precisione il modello in oro rosa e diamanti da 4.850 euro. Gli anelli, invece, sono quasi tutti della linea Just Un Clou (sempre di Cartier), fatta eccezione per il modello Trinity in oro bianco, rosa e giallo e per quello con l'iconica pantera in oro rosa, onice e granati tsavorite. Insomma, la Rodriguez è riuscita ancora una volta a sorprendere col suo stile sofisticato e lussuoso, dando prova di essere un'icona fashion eclettica e rivoluzionaria.